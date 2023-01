Une prochaine réunion citoyenne pour l’aménagement de la place d'Hérinnes

Dans le cadre de l’obtention d’un subside de 500 000 € - "cœur de village" - pour la place d’Hérinnes, le conseil communal devait approuver le cahier des charges portant sur la suite des travaux. Il concerne le côté gauche de l’église qui sera symétrique au droit, fraîchement fini, où on retrouvera un espace de rencontres ; le devant de la salle Roger Lefebvre qui sera revégétalisé et où le parking sera réorganisé ; ainsi que l’aménagement de voiries et la création de trottoirs.