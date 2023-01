Tournai va récupérer pendant quelques années une abeille de Childéric

Lundi soir, les conseillers ont voté les conditions d’un marché public ayant pour objet la fourniture et la pose des éléments du futur parcours sensoriel et immersif qui sera mis en place sur le site des Anciens Prêtres (là où se réalise le Carré Janson). Pour rappel, le futur Smart Center comprendra aussi un auditorium, un espace d’expositions temporaires, des ateliers et un espace horeca sur une surface de quelque six mille mètres carrés.

Les abeilles de Childeric avaient été deux des grandes vedettes de l’exposition organisée en 1982 à Tournai à l’occasion du 1500e anniversaire de la mort de Childeric et de l’avènement de Clovis. L’une d’elles sera peut-être de retour en 2024. Les négociations sont en bonne voie.

La conseillère communale Marie-Christine Marghem (MR) a rappelé que le parcours se construira sur plusieurs espaces thématiques. "Ce sera surtout visuel mais, contrairement à ce que nous pensions ça fera peu appel aux nouvelles technologies et le visiteur ne sera pas tellement sollicité. Nous pensons qu’on va se trouver en deçà des effets d’annonce, avec des œuvres tournaisiennes qui ne seront pas comme nous le pensions valorisées par des technologies de pointe".

Philippe Robert, échevin en charge des projets européens (dont celui du Carré Janson), se veut rassurant par rapport à l’usage de technologies qui pourraient assez vite être dépassées si on n’y prend pas garde. "Les techniques seront évolutives, elles pourront évoluer au fil du temps pour renouveler les différents thèmes. Les espaces seront assez ludiques et visuels, avec des éléments interactifs".

Une abeille rescapée du tombeau de Childéric

M. Robert confirme que des pièces issues de musées tournaisiens seront bel et bien intégrées dans le Smart Center. "Et on sait qu’une pièce au moins, une abeille de Childéric, devrait être prêtée par un musée français ( NDLR: deux abeilles sont conservées au Département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France). Ce prêt pourrait durer un certain nombre d’années, quatre ou cinq ans, m ais c’est encore à mettre au conditionnel car la convention n’a toujours pas été signée".

La fameuse abeille dont il est question était une des pièces (leur nombre n’a jamais été connu exactement) retrouvées à Tournai dans le quartier Saint-Brice, dans la tombe de Childéric Ier, père de Clovis, décédé en 481.

C’est un nommé Adrien Quinquin, maçon sourd-muet, occupé à la démolition d’une maison qui, en 1653, découvrira ce caveau et ses somptueuses richesses, des restes d’armement, des accessoires vestimentaires, un anneau portant l’inscription Childerici Regis et des dizaines d’abeilles en or.

Offertes à Louis XIV, la plupart de ces abeilles disparaîtront après un vol spectaculaire commis au Cabinet des Médailles de Paris.

Seules deux pièces seront retrouvées. Elles seront quelques-unes des vedettes de la fameuse exposition Childéric-Clovis organisée à Tournai en 1982 à l’occasion du 1500e anniversaire de la mort de Childéric et de l’avènement de Clovis, à Tournai.

L’une d’elles, espérons-le, sera donc de retour, en 2024 sans doute, dans sa ville d’origine, 1542 ans après avoir été déposée dans le fameux caveau de Saint-Brice.