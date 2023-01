Le projet avait été soumis à enquête publique : la construction d’un quartier de nouveaux logements au niveau de la jonction de la rue Verte et de la rue du Rivage. Les observations suivantes avaient été apportées : le projet causerait la destruction d’un espace boisé mais qui est en zone rouge et donc d’habitat ; il pourrait augmenter le trafic et générer une perte de luminosité.

Le projet revu, qui ne concerne plus que 14 habitations, a reçu un avis favorable de la CCATM (Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité). "Initialement, des projets plus mégalos avaient été soumis. Aujourd’hui, après quelques réunions en amont avec la Société Wallonne du Logement, un accord a été conclu pour garder un maximum de places de parking et créer également une zone tampon entre la partie fluviale et le lotissement. À savoir qu’au-delà du sentier qui relie la rue du Rivage au bout de la rue Verte, il reste un terrain qui devrait être racheté par Cosucra afin de prolonger l’espace vert. Le but est d’avoir une liaison entre les deux projets et de développer un parc qui ferait la part belle à des activités pédagogiques autour de l’abeille", indique Aurélien Brabant.

Une garantie de stationnement ?

La conseillère Go, Sophie Pollet, a interrogé le bourgmestre à propos des places de parking : "Est-ce que les riverains de la rue Verte auront encore un espace de stationnement ? Actuellement, c’est entre 15 et 20 voitures qui se garent chaque jour au bout de ce terrain, côté rue verte. "

Aurélien Brabant s’est montré rassurant : " Les places sont reprises. Un logement était initialement prévu sur la petite placette sur l’angle, elle continuera finalement à être consacrée au stationnement. La bande où les riverains se garent actuellement n’appartient pas à la commune, mais on a la chance qu’elle soit la propriété de la SWL et qu’elle soit publique, ainsi les négociations étaient beaucoup plus simples.

Le but pour eux n’était pas de construire un maximum de maisons, mais un projet qui s’intègre bien dans le lieu, et là je pense que nous y sommes parvenus. " Le bourgmestre assure que trente places de parking seront créées ainsi qu’un emplacement devant chaque maison.

Le groupe Go s’inquiète que les riverains ne puissent pas avoir la garantie de se garer et se sont abstenus lors du vote pour l’avis favorable à rendre au sujet de ce futur quartier. La majorité et Pecq Autrement a, pour sa part, approuvé le projet sans réserve.