Il y a cinquante ans, une violente explosion tuait neuf personnes à Saint-Amand-les-Eaux (F)

C’était il y a cinquante ans, le 1er février 1973. Peu avant 17 heures, un camion-citerne transportant 18 tonnes de propane franchit la frontière franco-belge, à Bléharies. Quelques minutes plus tard, le poids lourd rentre dans Saint-Amand-les-Eaux. "Le chauffeur a perdu le contrôle de son camion en voulant éviter un cycliste", écrit notre journal. Le poids lourd se couche sur le flanc et écrase les trois occupants d’une voiture qui circulait dans le sens inverse.

Conscient du drame en train de se jouer, le chauffeur sort de son véhicule et harangue les passants: "courrez, partez le plus loin possible !", hurle-t-il aux piétons qu’il croise et aux habitants de la rue du Faubourg de Tournai.

Quelques minutes après l’accident, le camion explose. "Au loin, j’ai vu une boule de feu. Ce n’était pas juste un nuage de fumée ", se souvient Francine Selwa.

Treize maisons détruites, une dizaine d’autres endommagées: les dégâts sont inimaginables. "C’était le chaos, une scène de guerre", précise un témoin à nos confrères de l’époque. Cinquante ans après, les souvenirs de la catastrophe restent intacts. La rue du Faubourg de Tournai a totalement changé et une stèle commémorative trône à quelques mètres de l’endroit où l’explosion s’est produite. Mais le traumatisme est encore là. Michel Wanbecq a perdu sa tante, son cousin et sa cousine dans le drame. "J’ai vu une épaisse fumée noire s’élever dans le ciel en revenant de Raismes, où je travaillais à l’époque (à 10 kilomètres de la catastrophe). Je me suis garé sur la Place et j’ai continué à pied. Je me souviens avoir croisé le chauffeur qui disait aux passants de s’enfuir. En rebroussant chemin, j’ai senti une intense chaleur dans mon dos. Je n’ai su que le lendemain pour ma tante et ses enfants ", se souvient celui qui habite à Flines-les-Mortagne, où sa tante tenait une boulangerie. Jacqueline Wambecq (49 ans) et ses enfants, Dominique (18 ans) et Jacques (16 ans) se trouvaient dans la Citroën Ami 6 écrasée par le camion-citerne.

D’autres ont eu plus de chance. "Comme tous les jours, je partais rechercher mes enfants à l’école située au pied de la Tour abbatiale", reprend Francine Selwa. "En chemin, je me souviens avoir fait un crochet par la boulangerie avant de repasser par la rue du Faubourg de Tournai. Nous avons croisé le camion qui quittait la départementale et se dirigeait vers le centre de Saint-Amand. Quelques minutes après, j’ai entendu une énorme déflagration. On habitait alors à deux kilomètres à vol d’oiseau de l’explosion. J’ai compris que c’était grave, mais je ne pensais pas à un drame d’une telle ampleur. Pour nous, ça s’est joué à quelques minutes ", précise la Lecelloise.

« Brûlé au troisième degré »

30 ans après les faits, la DH récoltait le témoignage d’un des nombreux pompiers présents sur les lieux.

"Je me situais à 30 mètres du camion. Au moment de l’explosion, j’ai décollé de trente mètres", expliquait le Major Jean-Gabriel Lebrun, décédé en 2009, à 61 ans. "Je suis tombé sur le bord du trottoir. Je suis resté un peu sur le carreau, j’étais sonné. Puis, je me suis rendu compte que je prenais feu. Du premier fourgon, nous étions tous touchés. 55% de mon corps était brûlé au troisième degré." Le pompier est resté huit jours dans le coma. L’un de ses compagnons d’infortune, le sapeur Jean-Luc Lisik, fait partie des neuf victimes du drame. Les pompiers du Valenciennois rendent encore régulièrement hommage à leurs prédécesseurs, qui sont intervenus dans des conditions effroyables pour sauver ce qui pouvait l’être. Toute la nuit, les sauveteurs ont lutté pour venir en aide aux blessés et aux sinistrés.

Passé l’effroi vient rapidement la question des responsabilités. Le chauffeur du poids lourd est originaire du Denaisis. Meurtri, Il réagit au micro d’Antenne 2: "Je ne comprends pas comment le camion a pu basculer. La seule chose que j’ai pu faire, c’est quitter la cabine et dire aux gens de se sauver."

Un autre problème se pose: la circulation du charroi lourd dans le centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux. Au lendemain du drame, le maire George Donnez répond à la presse. Son visage est marqué par la douleur. "Pourquoi cet accident ? Je ne sais pas si le camionneur a commis une faute. De toute façon, même s’il en a commis une bénigne, le problème n’est pas là. Pour rejoindre Valenciennes depuis la Belgique, il faut traverser tout le centre-ville. Depuis dix ans, nous avons maintes fois réclamé une déviation […] nous avons comptabilisé 90 camions par heure, dans des rues étroites, pas adaptées à ce genre de circulation."

La manifestation et le blocage de la voirie des élus amandinois en 1971 n’avaient rien changé. Il aura fallu attendre ce drame pour voir les pavés disparaître au profit d’un revêtement plus moderne. À l’échelle nationale, des mesures furent prises pour que de tels camions n’empruntent plus le centre des villes.

"Je passe encore régulièrement dans la rue du Faubourg de Tournai. Le quartier a complètement changé, évidemment. Mais à chaque passage, je ne peux pas m’empêcher de penser à ce 1er février 1973. ", indique Francine. Michel Wambecq avoue aller "à toutes les commémorations", sans exception. "On pense encore à nos proches. Chaque année à la même période, on vit des moments difficiles. Les années passent et la douleur est toujours là. C’est à peine si elle s’est estompée", conclut le Flinois.

« Au mauvais endroit, au mauvais moment… »

Françoise Wambecq a été maire de Flines-les-Mortagne de 2008 à 2014, elle habite aujourd’hui à Laplaigne. Début 1973, elle vivait à Viesly, près de Cambrai, jusquà cette fameuse journée ou tout a basculé. "Au lendemain de l’explosion, j’ai lu dans le journal le nom de ma tante, de mon cousin et de ma cousine parmi les victimes. On a directement pris la route de Flines", se souvient la septuagénaire.

"Mon oncle avait une épicerie boulangerie sur la place de Flines. Ma tante l’aidait et distribuait le pain dans les différents hameaux du village. Ce jour-là, elle avait fini sa tournée et s’était rendue à Saint-Amand-les-Eaux avec sa fille, qui souhaitait essayer une robe dans une boutique du centre-ville. Elle en a profité pour récupérer son fils devant le lycée Ernest Couteaux. Ils étaient sur la route du retour au moment où le camion s’est couché sur leur voiture, suite à une manœuvre hasardeuse du chauffeur. Ils n’avaient aucune chance de s’en sortir. Au mauvais endroit, au mauvais moment… c’est terrible, mais c’est comme ça."

Françoise Wambecq n’est plus repartie à Cambrai, restant auprès de son oncle pour l’aider à faire tourner son commerce. "Après la disparition de sa femme et de ses deux enfants, il s’éteignait à petit feu. Nous l’entendions pleurer régulièrement. Un jour, un voisin de la catastrophe a ramené à mon oncle la gourmette de sa fille, qu’il avait trouvé dans son chéneau à une centaine de mètres de l’explosion. Ce fut une autre épreuve à affronter."

L’infortuné n’a jamais touché un centime de dédommagement, "tout le monde se rejetait la faute. Ça le mettait très en colère", se souvient l’ancien maire de Flines.

50 ans après les faits, François Wambecq se replonge avec douleur dans les souvenirs de ce drame familial, mais comme tous les proches des victimes, elle se dit "touchée" par toutes les commémorations et les marques d’affection qui ont afflué, année après année...