Bavard’âges: un journal pour, et par, les résidents du home Saint-Jean à Tournai

Réalisé avec le concours logistique du Courrier de l’Escaut, le premier numéro vient de sortir de presse et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que la première… impression qu’il donne est plutôt positive. On peut notamment y lire une interview du nouveau (et jeune) directeur de l’établissement, Timothy Willocq, mais aussi divers articles sur la vie quotidienne dans l’institution ainsi qu’une rubrique historique dans laquelle l’auteur nous rappelle que le home était jadis un couvent de carmélites.

Une mention spéciale pour les photos particulièrement soignées qui illustrent les articles et pour lesquelles Stéphane a souvent préféré le noir et blanc à la couleur.

Un choix qui donne à la fois une part de mystère mais aussi une force toute particulière à certains clichés.

Le deuxième numéro est d’ores et déjà en préparation

Bien qu’il ne sortira que dans 3 mois, le second numéro est déjà en préparation. "On y trouvera notamment une interview de la coordinatrice des soins infirmiers, un portrait de la résidente la plus âgée (98 ans) et un autre du plus jeune (57 ans), une page d’humour et, peut-être aussi des poésies rédigées par les résidents", explique Stéphane.

La volonté serait de mettre davantage à contribution les résidents pour la rédaction des articles. On trouvera également dans ce deuxième numéro un texte rédigé par Stéphane (voir ci-dessous). Il y explique notamment pourquoi il s’est retrouvé dans cet établissement à l’aube de ses 60 ans. La ténacité qu’il met désormais à défendre ce projet qui lui permet de garder le contact avec le milieu professionnel qui fut le sien durant près de 4 décennies, force l’admiration.