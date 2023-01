Stanislas Herrier, de Rongy, nous a quittés à l’âge de 56 ans

C’est que Stany - qui avait vu le jour le 26 avril 1967 à Tournai - a occupé différents postes qui lui donnèrent une certaine visibilité sur la place publique, comme celui de premier conseiller écolo élu à Brunehaut en 2000, poste qu’il céda en cours de mandat à Bart Jourquin.

C’est avant tout sa volonté de servir les autres et sa région qui l’amenèrent à cette fonction tout comme celle qu’il occupa à la tête de l’ASBL CHOQ de Wapi (Contribuons à un Hainaut Occidental de qualité) de 2003 à 2012. Une association qui focalise ses objectifs sur 3 axes essentiels: l’emploi, la qualité du management et la formation des travailleurs. Des problématiques que Stany connaissait particulièrement bien pour travailler au sein de la Direction formation et compétences du Forem depuis 1992.

Un poste qu’il avait rallié après un passage comme intérimaire au sein de l’administration communale de Brunehaut.

D’aucuns ont également sans doute eu l’opportunité de le croiser entre 2014 et 2015 dans la friterie hollinoise Gourmandises qu’il avait reprise à son compte ; cette dernière a depuis changé, par deux fois, de propriétaire et existe désormais sous l’enseigne d’Arti Frit.

Ceux et celles qui eurent le bonheur de croiser la route de Stany, se souviendront de sa gentillesse et de ce sourire qu’il affichait généreusement quand on le croisait.

À sa famille, notre journal présente l’expression de ses plus sincères condoléances.