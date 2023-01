MOC: en finir avec le statut de cohabitant(e)

M. Brabant fait le constat que les formes de vie en commun ne sont guère encouragées, alors qu’elles pourraient atténuer le choc et contribuer à partager l’ardoise énergétique. "C’est tout le contraire qui se produit avec le fameux statut de cohabitant, qui veut qu’une personne bénéficiant d’une allocation sociale et cohabitant avec une personne disposant déjà d’un revenu reçoive une allocation plus basse. Autrement dit, une personne bénéficiant d’une allocation de chômage, d’une indemnité d’invalidité ou du revenu d’intégration sociale aura le choix entre vivre seule et recevoir une allocation" normale ", mais déjà largement insuffisante pour s’en sortir seule, qui plus est dans un contexte d’explo sion des coûts de l’énergie. Ou vivre avec une personne disposant déjà d’un revenu, mais recevoir du coup une allocation rabotée et donc dépendre financièrement de la personne avec qui on vit. Le statut de cohabitant, c’est la peste ou le choléra […] Cela va à l’encontre de l’émancipation et de l’autonomie de chaque personne".

La suppression du statut de cohabitant sera une revendication importante en 2023. Le secrétaire fédéral du MOC-Wapi, Jacky Quintart, réclame des mesures qui pourront contribuer à une société juste et égalitaire. "Ne nous mentons pas: la société n’est pas juste. (Entre riches et pauvres) l’écart s’agrandit toujours de plus en plus rapidement. Les chiffres sont scandaleux. Les crises économiques, sanitaires, énergétiques n’ont pas les mêmes conséquences pour tout le monde".

Le CIEP-MOC organisera le jeudi 30 mars 2023, à 19h, en la salle de la CSC de Tournai (avenue des États-Unis) et en partenariat avec le PAC-Wapi, une conférence-débat sur la problématique du statut de cohabitant.e et à l’urgence d’y mettre fin.