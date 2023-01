Le studio frasnois Pearl Games contraint de fermer par le géant français des jeux Asmodee

Racheté en 2014

"Le début de l’aventure n’était qu’un simple hobby qui a donné naissance à ma première édition, Troyes, créé avec mes amis Alain Orban et Xavier Georges, explique cet ancien du Collège de Tournai. Le succès de ce premier jeu, notamment lors du salon d’ Essen, m’a permis de continuer l’aventure avec onze jeux: Tournay, Bruxelles, 1983, Deus, L’auberge sanglante…" Ou Solenia, qui lui avait valu de décrocher l’As d’or – Jeu de l’année "Tout public" à Cannes, et d’être mis à l’honneur par les autorités locales de Frasnes-lez-Anvaing lors d’un conseil communal en 2019.

Tournay, le premier jeu édité par «Pearl Games», sera suivi de dix autres. ©EDA

En 2014, le géant français Asmodee (qui a été acquis il y a quelques mois par le groupe suédois Embracer pour près de trois milliards d’euros !) avait acheté Pearl Games pour en faire un de ses studios internes. "C ette confiance associée à la nouvelle organisation m’ont permis de travailler plus sereinement. J’avoue être un éditeur créatif plus qu’un gestionnaire d’entreprise, cette collaboration m’a donc offert de nombreux nouveaux outils de travail: ouvertures vers de nouveaux marchés à travers le monde, compétence en qualité et en fabrication, logistique, service après-vente, etc.", confie Sébastien Dujardin.

Quid de l’avenir ?

On a appris lundi qu’Asmodee avait décidé de mettre fin à cette collaboration en fermant le Studio Pearl Games à la fin du mois de mars.

"La raison la plus importante est l’évolution d’Asmodee, devenu de plus en plus grand, au point que Pearl Games a eu du mal à garder sa place en restant fidèle à sa ligne éditoriale, estime le Frasnois: en outre, le marché du jeu a explosé ces dernières années, en qualité et en quantité. Il faut en prendre compte et s’y adapter, c’est ce que je ferai !"

Dans la fin de cette (belle) aventure, "le plus difficile à gérer est l’aspect humain et notre licenciement à Anaëlle, Martin et moi", poursuit le créateur et fondateur de Pearl Games, qui dit retenir les moments vécus avec les joueurs, ses collègues directs (Renaud, Martin et Anaëlle) et plus éloignés de chez Asmodee, "mais aussi avec les auteurs, illustrateurs, graphistes, traducteurs, démonstrateurs, fabricants, etc."

La question qui se pose maintenant: quel sera l’avenir de Pearl Games ?

"Nous travaillons avec Asmodee pour que je puisse assurer la continuité de la marque et du catalogue, en tant qu’éditeur indépendant. Le défi sera grand, il faudra du temps pour rassembler les fonds, organiser les nouveaux locaux, trouver de nouveaux partenaires, finaliser les projets de jeu. Si ce projet aboutit, une période de transition, sans nouvelles sorties et rééditions sera nécessaire, précise Sébastien Dujardin, qui reste donc assez optimiste. Parvenir à créer, développer et éditer des jeux dès que possible est un challenge extrêmement grisant ! Plusieurs jeux sont déjà en cours de développement, à des niveaux très variés et je ferai le nécessaire pour que ces idées se concrétisent, quelle que soit l’organisation à mettre en place. Continuons à avoir le plaisir de créer et de jouer…"