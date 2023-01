Le centre funéraire Van Hole à Templeuve: moderne et ouvert sur un cadre naturel apaisant

Propice au recueillement

Le complexe compte six nouvelles chapelles funéraires, disposant chacune de son salon individuel (équipé de la climatisation, d’un mobilier confortable, d’une machine à café, d’un frigo…), où les personnes endeuillées peuvent recevoir leurs proches. Un digicode leur permet d’y accéder en dehors des heures d’ouverture, jusqu’à 22 h 30. Comme la salle, les différentes pièces sont vitrées et orientées vers le petit bois d’un demi-hectare peuplé de chênes, de bouleaux, de peupliers… racheté à la Congrégation des Filles de Saint-Joseph: "Je crois que les sœurs ont été convaincues par la pertinence de mon projet" Dès son entrée dans le centre, le visiteur est accueilli par un fond sonore discret, reproduisant l’ambiance du bois au fil des saisons: "On fait aussi pénétrer la nature dans le bâtiment." Une grande salle de réception sera fonctionnelle dès la fin mars. L’ancien bâtiment continuera à accueillir le magasin et une deuxième salle de réception plus petite (d’une capacité de trente places). "On n’a plus ce côté lugubre, l’enfermement entre quatre murs, sans lumière naturelle, le long d’un couloir donnant sur des portes identiques. C’est cette image-là qu’on voulait casser, changer cet aspect des choses en combattant les clichés liés aux vieilles traditions funèbres , pour créer une intimité nécessaire au recueillement", précise celui qui appartient à cette génération montante d’entrepreneurs sensibles au respect de l’environnement: "Pour les personnes endeuillées, il est important de pouvoir, par moments, s’échapper un instant en regardant la nature. Une dame veillant son papa décédé me confiait que pour fuir un peu sa tris tesse, elle avait apprécié d’observer longuement un pic-vert évoluer dans le bois. Chez un autre, un rayonnement de soleil lui a réchauffé le cœur. C’est pour toutes ces raisons que jevoulais quelque chose comme ça . Qui est, je pense, très apprécié."

Respecter l’environnement

Le Frasnois loue la compétence du bureau d’architecture Aavo, de Mouscron, qui l’a incité à privilégier la qualité: "On a beaucoup fait nous-mêmes (deux ans de travaux), ce qui permet de mettre ces locaux à disposition des familles sans réclamer des frais en plus." Chaque local possède une aération indépendante: "Les filtres font en sorte qu’on pourra continuer à travailler. Nous serons toujours ouverts. C’est une leçon tirée du Covid. On va plus loin que les normes imposées aux salles de spectacle. Et l’ajout d’une vitre dans une des chapelles permettra même au besoin d’avoir un espace complètement isolé." Climatisation, fond sonore, éclairage… tout est géré par la domotique: "C’est génial ! Dans le bois, on va replanter d’autres espèces d’arbres et aménager, le long de la salle, un plan d’eau relié à un étang. Quand les gens arrivent, les lumières sont tamisées, puis s’intensifient selon différents modes. Et grâce à un système high-tech, des fontaines extérieures seront synchronisées avec les lumières." Dans ce centre proche du cimetière communal, la composante écologique est aussi prise en compte: "Nous voulons compléter l’offre de la Ville en proposant quelque chose de différent, comme l’inhumation au pied d’arbres, ou la plantation d’urnes biodégradables contenant une graine. Quand la personne est inhumée, la graine germeet commence à pousser. Les cendres se transforment en arbre et le cycle de la vie reprend…" Un cheminement caché par un talus permettra d’y accéder sans rompre l’intimité de la partie funéraire: "Il sera aussi possible, quand le temps le permet, d’organiser des cérémonies à l’extérieur, dans le bois, où un espace pavé pourra accueillir 250 personnes."