La salle La Bascule, à Esplechin, bientôt propriété de la ville de Tournai (vidéo)

Une salle dans un bon état général

Sont compris dans le lot: le café et la salle, la maison voisine sise au numéro 13, un jardin, des garages et un terrain clôturé faisant office de parking situé du côté de la place (dix ares en tout). L’ensemble jouxte l’ancien presbytère d’Esplechin et son jardin.

Le café et la petite maison attenante sont à vendre.

La salle avait obtenu en 2006 un permis unique en vue d’exploiter une salle de plus de 150 personnes.

Voici ce qu’avait déclaré il y a un peu plus d’un an Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, au sujet de ce dossier d’acquisition. "Cette salle a été refaite, elle est dans un état impeccable. Nous voulons saisir cette opportunité pour ce village où il y a une vie associative importante. Si la ville peut acquérir ce bâtiment, ce serait la garantie qu’on ne fera pas là tout et n’importe quoi, avec des mariages et des événements susceptibles de créer des tensions avec le voisinage. J’aimerais que cette salle soit gérée de la même manière que la salle socioculturelle d’Ere, de manière très pro, par l’associatif local".