La question du samedi : « Pourquoi accepter Wonterspan (Tournai Ouest 3) avec si peu d’emplois à l’hectare ? »

Des riverains et des représentants politiques mettent en cause la "légèreté" avec laquelle le dossier a été traité.

À Ideta, on s’inscrit en faux contre cette façon de voir les choses. Les premiers contacts pour ce dossier, nous dit-on, datent de l’année 2020. Tout au long de la procédure, jusqu’à ce qu’un riverain "ne donne l’alerte", l’agence n’était pas au courant d’un des éléments qui a provoqué la polémique: une lourde condamnation par le tribunal de Gand (280 000 €) de l’entreprise pour ne pas avoir respecté des normes en matière d’émissions atmosphériques. Pour rappel, les délits ont été commis "sur une longue période, de façon régulière, par une entreprise dans un but lucratif".

N’a-t-on pas douté à Ideta de la sincérité et de la capacité de cette entreprise à respecter les normes environnementales sur le territoire tournaisien ? Franz Bourgueil, en charge à Ideta de l’accueil des investisseurs, rappelle que ce dossier, comme tous les autres, a fait l’objet d’un traitement sérieux. "La zone 3 de ce zoning étant très attractive, on a le luxe de choisir les investisseurs en fonction de toute une série de critères". Au final, c’est le conseil d’administration d’Ideta, auquel sont soumises les propositions d’implantations, qui valide la décision de vendre ou de refuser de vendre un terrain à une entreprise, sur base d’un dossier reprenant l’ensemble des critères et leur adéquation avec le plan de secteur. "Le dossier préparé en amont présente le nombre d’emplois projetés et les éléments environnementaux, qui peuvent avoir une influence sur le dossier. Et pour ces deux aspects, ça n’a pas du tout coincé tout au long de la procédure".

Une demande de permis de Classe 2 (impact potentiel moyen), comme c’est le cas ici et comme le regrettent les riverains, dispense le demandeur de faire réaliser une étude d’incidence. Ce n’est pas Ideta qui a choisi de ne pas imposer au demandeur un permis de Classe 1 (impact potentiel important), ce sont des facteurs purement techniques définis par la Région wallonne.

Comme c’est toujours le cas pour ce type de dossier, plusieurs réunions préparatoires ont lieu. "C’est notre rôle de prendre l’investisseur par la main pour le guider auprès de toutes les instances: l’urbanisme, les fonctionnaires de la Région wallonne, les pompiers, etc. Le dossier a aussi été présenté, dans le cadre du comité d’accompagnement, au comité Zoning propre notamment, comme nous nous étions engagés à le faire auprès de l’APIC".

Le niveau minimum de quinze emplois à l’hectare net est respecté

Les détracteurs du projet déplorent sa faible valeur ajoutée en termes de création d’emploi. Le chiffre de quinze emplois pour deux hectares circule.

Selon Franz Bourgueil, cette manière de présenter les choses ne tient pas compte de la réalité du terrain. " Il y a une éolienne au milieu de cette parcelle. Cette configuration particulière, sa forme trapézoïdale, les zones de recul à respecter, des servitudes de fossés à l’arrière du terrain, ne permettent pas de viabiliser l’ensemble du terrain.

Dans ce dossier, on respecte le niveau minimum de quinze emplois à l’hectare net. On sera même au-delà de cette exigence dans les cinq ans en tenant compte du développement de l’entreprise ".