Dramatique accident au chemin du Bois Périer à Leuze-en-Hainaut: un enfant de cinq ans est décédé

"C’est un drame, il n’y a pas d’autres mots, et en plus il s’abat sur des gens qui travaillaient beaucoup pour améliorer la situation de leur ferme… s’émeut le bourgmestre, Lucien Rawart, affecté par les circonstances. L’assistante sociale de la police a fait son possible, sur place, pour aider ces personnes, mais c’est une situation très compliquée."

Toute la rédaction se joint au chagrin de la famille, et lui adresse ses sincères condoléances.