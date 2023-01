Vision String Quartet révolutionne le quatuor à cordes à la maison de la Culture

Durant leurs concerts, les quatre jeunes berlinois de l’ensemble Vision String Quartet commencent généralement par le classique. Et puis, après la pause, micros, amplis et pédaliers sont de sortie pour des arrangements beaucoup plus pop. Dès la formation de leur quatuor en 2012, l’ambition de Sander, Léonard, Jakob et Daniel a dépassé la musique de chambre traditionnelle.