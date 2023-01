Un refuge pour animaux sauvages en face de la SPA de Mouscron : « c’est indispensable dans la région »

C ’est dans la ferme voisine de la SPA que le refuge sera créé. Ferme que les représentants du bien-être animal mouscronnois connaissent bien pour y être intervenus à plusieurs reprises. La SPA y soulevait des cas de "maltraitance animale", la bourgmestre préfère parler de "négligence."

Qu’importe, ces visites de courtoisie auprès du propriétaire de la ferme sont désormais de l’histoire ancienne. "Ses animaux sont de moins en moins nombreux. Récemment, il a spontanément décidé de vendre sa propriété. Pour notre projet, c’est le bâtiment idéal et l’endroit idéal. On ne pouvait pas rater cette occasion ", continue Brigitte Aubert.

Pour faciliter la prise en charge, après une saisie

La Ville de Mouscron a sauté sur l’occasion et devrait acter très prochainement le rachat de cette ferme (on parle d’un montant d’environ 200 000 euros). Son affectation est limpide. Le bâtiment est en bon état, la superficie du terrain est plus que convenable et le hangar est adapté à l’accueil d’animaux, y compris sauvages. "Nos interventions se terminent parfois par la saisie d’animaux. De chats et de chiens, mais aussi de chevaux, de poules, de serpents et même par celle d’un wallaby. Sans avoir d’endroit à disposition pour recaser ces animaux, la tâche est parfois compliquée", indique Christophe Denève, responsable de la Cellule environnement.

Souvent, ces espèces transitent par des centres CREAVES (Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’État Sauvage). Ces structures reçoivent un agrément de la Région wallonne pour recueillir, soigner et, après revalidation, remettre en liberté les animaux sauvages blessés ou malades.

« Complémentaire avec nos associations existantes »

Le souci ? Le centre CREAVES le plus proche se situe à Templeuve. Mais selon les informations dont dispose la Ville de Mouscron, il pourrait bientôt être dans l’obligation de déménager. Reste celui de Frasnes, mais il faut parcourir soixante kilomètres de plus aller-retour pour chaque dépôt d’animal. "À Mouscron, on pourrait créer une structure plus large avec un gérant qualifié pour le suivi de ces animaux sauvages et plusieurs bénévoles. Ce centre est indispensable dans la région", reprend Brigitte Aubert.

Selon la bourgmestre, la structure se veut "complémentaire" au travail qu’effectue la SPA, voisine directe du site. "Il n’est pas question d’y accueillir les chiens et les chats, sauf si l’ASBL est saturée. On veut travailler en bonne intelligence avec les deux associations qui font des miracles à Mouscron (SPA et Cat’s Cocoon). "

Les relations ne sont pas toujours au beau fixe avec la première ASBL citée plus haut. Le futur refuge sera-t-il en odeur de sainteté auprès de la SPA ? La bourgmestre l’espère. Elle veut aussi montrer patte blanche en aménagement un nouveau chemin qui rendra les locaux de la Société Protectrice des Animaux plus faciles d’accès. Quant au refuge pour animaux sauvages, il ne sera pas propriété de la Ville de Mouscron mais fonctionnera en ASBL, "avec l’agrément de la Région wallonne et les subsides qui iront avec, du moins on l’espère."

Ambitieuse, la bourgmestre veut que cette ferme "soit le moins inoccupée possible" et souhaite voir les premiers animaux y arriver avant la fin de l’année 2023…