Policier blessé par balle à Luingne: faut-il améliorer la sécurité des entraînements dans les stands de tir ?

"C es dernières semaines, deux incidents ont marqué les séances d’exercice de tir de nos agents de police", constate Daniel Senesael. Le député-bourgmestre fait écho à la blessure d’un policier liégeois, qui a reçu une balle dans le thorax suite à un tir accidentel de l’un de ses moniteurs. Mais il relate aussi la mésaventure vécue par un policier de la zone du Val de l’Escaut qui a tiré de manière involontaire sur son collègue. "L e policier a sursauté à cause du rebond d’une douille de balle chaude sur sa peau", précise Daniel Senesael. "L’incident s’est déroulé au sein d’un stand de tir lors d’un entraînement encadré par la circulaire GPI 48. Les deux situations posent de nombreuses interrogations et possibilités de réflexion quant à l’organisation des exercices de nos policiers et à la formation de ces derniers. Par ailleurs, notre pays connaît un manque structurel de centres de tir disponibles. Si 30 stands étaient prévus en 2016 pour l’horizon 2030, nous ne comptons, à ce jour, que 14 stands pour les accueillir." Le député-bourgmestre a soumis plusieurs interrogations à la ministre de l’intérieur: sur l’évolution du matériel de protection des policiers, l’ajout d’un deuxième moniteur durant les séances de tir et la sensibilisation aux questions de sécurité.