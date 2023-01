Améliorer la sécurité des cyclistes autour des Silos des Bastions à Tournai

Au Gracq Tournai (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens), on estime que ce projet générera une circulation automobile plus importante et qu’il ne peut dès lors pas être envisagé sans réaliser des aménagements destinés à rendre la circulation des cyclistes plus sûre. Le groupement invite les usagers réguliers du deux-roues à se manifester en ce sens et par écrit, dans le cadre de l’enquête publique.

Est demandée notamment la réalisation d’un raccordement sécurisé bidirectionnel pour les cyclistes entre le quai du Luchet d’Antoing (plus précisément après avoir passé sous le pont Devallée) et la rue des Bastions (celle qui traverse la zone commerciale pour rejoindre le Vieux chemin de Mons).

Pour le GRACQ, ces aménagements sont nécessaires pour une double raison: permettre aux jeunes cyclistes citadins de rejoindre en sécurité la piscine de l’Orient, et permettre aux cyclistes issus du village de Vaulx ou du hameau d’Allain de rallier leurs établissements scolaires respectifs situés en centre-ville.

Trois portions sont relativement sécurisées: celles du quai du Luchet d’Antoing, la rue des Bastions et le Vieux chemin de Mons. Mais il y a un chaînon manquant à améliorer: le quai du Pays Blanc et l’allée des Princes d’Allain (aux abords des Silos des Bastions) d’une part. La rue de la Lys ensuite, "où le cycliste doit se confronter à un important flux de circulation sans aucun aménagement prévu pour lui". Et enfin la traversée de la rue de la Lys qui devrait faire l’objet d’aménagements afin de permettre sa traversée en sécurité pour remonter la rue des Bastions.

Selon le Gracq, il existe des solutions. Celles-ci ont été détaillées dans un dossier envoyé à la ville de Tournai. "La réussite de ce projet ne pourra être efficiente que si les deux directions de cet itinéraire sont étudiées pour apporter un bon degré de sécurité".

Le Gracq relève au passage que les habitants du futur complexe immobilier seront les premiers concernés par ces itinéraires sécurisés: 152 places de parking pour vélos sont prévus pour eux ainsi que pour leurs visiteurs.