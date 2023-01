Loïc Nottet, 47Ter et Rori au festival Les Gens d’Ere 2023

Loïc Nottet, 47Ter, Sttellla et Rori viennent s’ajouter à l’affiche du festival " Les gens d’Ere ", en plus de Zazie, Henri PFR et Kid Noize. D’autres noms sont encore attendus.