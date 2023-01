Renseignements pris, on a appris que le gérant du magasin a fait faillite. Il avait un contrat d’affiliation avec la Delfood, société grossiste en produits alimentaires du groupe Louis Delhaize qui livre plus de trois cents magasins en Belgique.

La société leuzoise J-F T’Kint, courtier auprès du tribunal de l’entreprise, est chargée de trouver un candidat acquéreur intéressé par la perspective de relancer l’activité. "Ça se fait bien sûr en liaison avec le curateur de la faillite, Me Frédéric Paris", nous dit Jean-François T’Kint. "Il y a une volonté de retrouver le plus vite possible un repreneur, et des signaux sont positifs à cet égard".

En principe, le magasin restera donc un Louis Delhaize et le personnel occupé précédemment pourrait être repris.

Ne pas confondre groupe Delhaize et groupe Louis Delhaize

L’ancien "Delto" de l’avenue de Maire était passé il y a une bonne quinzaine d’années dans le giron du groupe Louis Delhaize, comme beaucoup d’autres dans le pays. Dans le Tournaisis, deux autres magasins ont la même enseigne: à Hertain, le long de la chaussée de Lille, et à Péronnes, rue de la Place.

Créé en 1875, aujourd’hui actif dans trois autres pays (France, Luxembourg et Roumanie), le groupe Louis Delhaize détient d’autres filiales importantes: Cora, Match, etc.

Il n’a rien à voir avec le groupe Delhaize qui, dans la région, est aussi bien présent via ses magasins Delhaize, AD Delhaize, Shop & Go Delhaize ou encore Proxi Delhaize.