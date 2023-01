Fruit d’une collaboration entre trois associations tournaisiennes (la maison de la culture, Notélé et les Amis de Tournai), ce rassemblement de professionnels et d’amateurs circassiens, jongleurs, voltigeurs, acrobates,… est soutenu par de nombreux partenaires (dont Mômes Circus) qui encouragent l’accessibilité aux créations novatrices.

Après quatre ans d’absence, "en piste !". Comme chaque édition, l’équipe organisatrice a concocté une programmation variée. "Ça faisait longtemps qu’on n’avait plus mis les pieds à la maison de la culture pour parler de la Piste aux Espoirs. Nous sommes heureux de pouvoir présenter un festival comme celui de 2017 (2019 étant une année anniversaire)", confie François Guilbert, président de l’ASBL La Piste aux Espoirs.

Les accents de cette 27e édition: des artistes locaux, des premières représentations, parfois dans des lieux insolites et un gros travail d’animation au niveau scolaire.

Soirée d’ouverture

18h: Vernissage d’une fresque de plus de six mètres dans le hall de la maison de la culture et qui fait partie prenante de la scénographie du festival. 20h: C’est sous le chapiteau que la Cie Exalté a décidé de vous faire tourner la tête pour un "Foutoir Céleste".

Réapprivoiser la grande salle de la Maison

Trois spectacles: "Dans ma chambre #2" de la Cie MMFF, entre théâtre et cirque. "Au mauvais endroit au mauvais moment" avec Alice Barraud, voltigeuse victime des attentats de Paris. "Il y a une certaine force, mais c’est très rigolo. Elle est accompagnée par un musicien du groupe" Feu ! Chantterton ", indique Constance Paris, coordinatrice du festival.

Elle poursuit: "Cette année, j’avais aussi envie de mettre en avant les performances acrobatiques. On est en plein dedans avec Top Down de la Triochka. C’est la clôture de La Piste aux Espoirs parce que, l’une des femmes acrobates est tournaisienne".

Deux créations en coproduction avec la maison de la culture sont également présentées pour la première fois: "What if" du Collectif Curieux et "Drache nationale" de la Cie Scratch. "Ce sont des jongleurs avec un humour décalé à la belge. J’ai bien aimé leur pitch: Comment positiver quand on est dans la merde ?".

Plus encore à l’extérieur

La maison de la culture encore en chantier, il fallait trouver des plans B. L’école de la Saint-Union et l’école des Frères ont accepté de prêter leurs espaces pour accueillir au total trois spectacles de portés, dont un en cours de processus de travail. "La Piste aux Espoirs, c’est ça aussi. Permettre aux artistes de rencontrer un public pour voir ce qui marche ou pas".

En rue ou en salle, Constance Paris précise qu’ une partie de la programmation est gratuite. On peut noter le nouveau spectacle "In Petto" du duo Okidok, "Le Moustachu" d’Odile Pinson, "J’adore" de Guy Waerenburgh qui manipule les mots sur la musique de Philippe Katherine et "78 tours" dans une roue de la mort installée sur la grand-place par la Cie française La Meute.

"On accueille toutes des forces vives du cirque qui pour la plupart sont originaires de Mouscron ou de Tournai. C’est important de les mettre en avant et puis, cela témoigne aussi d’un lien étroit entre La Piste aux Espoirs et Mômes Circus, puisque ceux-ci ont commencé ou collaboré avec l’école tournaisienne".

Pas de Piste sans Mômes Circus

Pour la première fois, Mômes Circus, l’école de cirque tournaisienne propose "TournaiBoulé", une convention de jonglerie.

"Elle devait avoir lieu en mars 2020, mais le covid est arrivé. C’est en fait, un rassemblement de jongleurs pour une journée de découverte (samedi 8 avril). Pour mettre aussi la ville en lumière, on va installer deux terrains de badminton sur la grand-place, mais au lieu de jouer avec des raquettes, on va utiliser des agrès de jongle", explique Arnaud Stevens.

L’animateur mentionne la carte blanche offerte par le festival. "Avec Xavier Sourdeau, on a créé le spectacle" La Piste des Mômes, qué Cirque ". C’est une rencontre entre deux pistes, puisqu’on va accueillir" Piste d’Azur ", une école de cirque cannoise. C’est un échange d’univers". Le dimanche 9 avril, Mômes Circus initie gratuitement les parents avec leurs enfants.

1520 élèves concernés

Les deux animateurs culture-école de la maison de la culture, Bruno Delmotte et Isabelle Peeters, surfent sur les disciplines pour éveiller les jeunes à la pratique. Grâce à la "Bulle en Piste !", une bulle culturelle imaginée pendant la crise sanitaire pour rencontrer les élèves, des ateliers en collaboration avec Mômes Circus sont organisés.

Le festival se déroulant en parallèle de l’événement "Tournai, Ville en poésie", deux projets poétiques sont mis en place. "Autour de la création" Drache nationale ", une collaboration est née avec la bibliothèque et le musée de Mariemont. Les étudiants de Saint-Luc s’empareront également de l’atelier pour des exercices d’écriture", ajoute Bruno Delmotte.

Espace restauration à la maison de la culture avec les guinguettes estivales de Bruxelles. Plus d’infos: lapisteauxespoirs.com