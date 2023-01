Des travaux pour lutter contre les inondations dans la rue Delvourgue, à Velaines

La commune de Celles a mandaté Ipalle afin d’étudier la problématique des inondations de la rue Delvourgue. "Lorsque le Rieu de Rose en Pré la traverse, une accumulation d’eaux boueuses se forme, puis finit par traverser et inonder la ferme, située en face. Ces eaux proviennent du ruissellement d’une carrière qui draine des parcelles agricoles situées en amont et empruntent la voirie sans passer par le système de collecte", indique Michaël Busine. Afin d’empêcher les eaux de ruissellement des terres agricoles d’emprunter la voirie et d’inonder l’aval, Ipalle propose de les collecter via un caniveau spécifique (barrière canadienne) et de créer deux traversées de voirie.