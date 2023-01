Une nouvelle école logée dans un hôtel de maître, rue Saint-Jacques à Tournai

La Tournaisienne de 46 ans prépare ce projet d’école depuis un an et demi. Outre sa classe, ses locaux de psychomotricité, d’art créatif et de repos, sa cuisine aussi, la nouvelle école bénéficie d’un grand jardin situé à l’arrière du bâtiment, ainsi que d’un parking accessible aux parents via la rue des Corriers. "C’est ce qui me plaît dans ce bâtiment: il est en ville, tout près des musées, et dans un cadre vert agréable qui permettra d’envisager un potager à l’avenir".

« S’adapter au rythme des enfants »

Baptisée "Cercle Montessori" (clin d’oeil à quelques moments clés de la journée durant lesquels les enfants et leurs éducateurs s’assoient ensemble), la nouvelle école fait le pari d’une méthode d’éducation créée en 1907 par Maria Montessori. " J’ai décidé de me lancer dans ce projet sur la base de mon expérience personnelle d’enfant, et quand je suis devenue maman. Je ne remets pas en question les méthodes pédagogiques conventionnelles, mais elles ne conviennent pas à tous lesenfants.

Un élève peut être en échec scolaire sans pour autant présenter un problème d’apprentissage. Il peut être tout simplement plus lent, ou rapide dans l’apprentissage, manuel, un peu trop rêveur, etc. Heureusement, il existe des pédagogies différentes pour s’adapter au rythme de toute une série de profils qui ont parfois des difficultés à l’école voire même qui finissent par se retrouver dans l’enseignement spécial: élèves HPI (à haut potentiel intellectuel), en situation de phobie scolaire, dyslexiques, en décrochage, etc. "

Dans le respect du programme

Pour l’encadrement pédagogique, Magali Cammarata peut compter sur Laurent Bara, enseignant diplômé en France. Il a suivi la formation complète Montessori. "C’est une formidable opportunité pour un pédagogue de pouvoir s’adapter au rythme des enfants. Mais j’insiste: les façons d’enseigner peuvent différer mais pas le respect du programme de la Fédération Wallonie Bruxelles car au bout du processus il y a le CEB", dit-il.

Cette salle sera plus spécifiquement dédiée à des animations culturelles. ©EdA

Le coût (aux environs de 400€ par mois) de l’école n’est pas le même que celui d’une école conventionnelle, admet Mme Cammarata. "C’est une initiative citoyenne, privée et non subventionnée. Ce montant prend en charge la location des locaux, les charges fixes de l’école, le salaire de l’instituteur, etc. Ce n’est pas une petite somme, j’en suis consciente, malgré les possibilités de déduction fiscale, mais c’est un montant raisonnable qui ne fait pas de l’établissement une école de riches".

La structure compte actuellement quatre enfants. "L’objectif est d’accueillir douze élèves à la rentrée prochaine, au sein d’une classe unique, comptant des élèves de la première maternelle jusqu’à la fin des primaires".

Une section secondaire de pédagogies alternatives est en préparation. "Il n’en existe pas encore à Tournai. Or, c’est important de pouvoir assurer une continuité après le primaire".

Un lieu aussi ouvert à la culture et à l’événementiel

En dehors de l’organisation des classes d’école, du lundi au vendredi, le bâtiment sera régulièrement animé: lors d’ateliers, de stages et d’événements festifs et culturels pour enfants. "Outre l’organisation pratique et administrative de l’école, je gérerai ces aspects-là", témoigne Magali Cammarata.

Parallèlement à l’activité scolaire, Magali Cammarata organisera événements festifs et culturels pour enfants. ©EdA

Déjà active dans le monde événementiel, elle a déjà notamment pris part à l’organisation, l’été dernier, à Blandain, du premier festival familial "Baby & Kids Friendly". Elle ne manque pas d’idées pour animer le bâtiment de la rue Saint-Jacques, pendant les heures d’école mais aussi durant les congés scolaires. "Nous accueillerons dans nos belles salles des artistes, musiciens, chanteurs ou autres, nous organiserons un bal du carnaval, des fêtes d’anniversaire, des séances de cinéma, des stages pendant les vacances", etc.