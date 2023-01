Exposition de l’Union canine mouscronnoise : un défilé de plus de 1700 chiens sur deux jours!

Samedi, les rings seront réservés aux chiens "de type Pinscher et Schnauzer" (dogues, boxers, dobermans, bouviers bernois, Terre-neuve), aux Terriers, ainsi qu’aux chiens de chasse et aux lévriers.

Le dimanche, ce sont les chiens de berger, les Spitz, les chiens nordiques, leveurs de gibier, d’eau et de compagnie (caniches, bichons, Pékinois, Cavalier King Charles, Papillons) qui défileront.

"De 10h à 13h, chaque chien est jugé individuellement. Il obtient alors un qualificatif" (très) prometteur "," (très) bon "ou" excellent "et peut être désigné" meilleur de sa race ", précise Philippe Duponcheel, chargé de la communication de l’exposition. L’après-midi se déroule le" ring d’honneur " qui se termine par la désignation du plus beau chien de chaque groupe et, enfin, par l’élection du plus beau chien de la journée. Le dimanche sera, de plus, désigné le plus beau chien de l’exposition, le Best in Show.

Chiens et juges de partout

Ces centaines de toutous sur leur 31 seront analysés par les yeux experts d’une bonne douzaine de juges. "Certains sont belges, mais l’UCM a aussi fait appel à des juges venus de plus loin en Europe. Il est important de trouver des juges différents d’une année à l’autre pour attirer les propriétaires: trois" certificats "décernés par trois juges différents en Belgique sont en effet nécessaires pour obtenir un titre national, et trois" certificats internationaux " attribués dans trois pays par trois juges différents donnent droit à un prix international. Ces juges sont des spécialistes appréciés dans les races qu’ils peuvent juger. C’est leur compétence et leur avis que viennent chercher les propriétaires, indique Philippe Duponcheel.

C’est ainsi une organisation très structurée et une ambiance tout à fait spécifique que (re)découvriront les visiteurs de l’exposition – ils sont entre 2000 et 3000 chaque année. Ils trouveront en outre des articles spécialisés pour leur chien, de la nourriture aux cages en passant par les laisses et manteaux…

Dès 10h, ces 28 et 29 janvier au Centr’Expo, rue de Menin 475 (parking plus aisé le dimanche, sur les parkings vides des grandes surfaces alentour). Paf: 7€/adulte: 4€/enfant de 6 à 14 ans ; gratuit/moins de 6 ans. Petite restauration sur place. Chiens des visiteurs admis (7€), sur présentation de leur carnet de vaccination à jour.