Quatre maisons démolies, quatorze nouvelles à la place, le long de la chaussée de Renaix à Rumillies

Quatre maisons de la chaussée de Renaix (aux numéros 439, 441, 443 et 445) vont être démolies pour permettre la construction de quatorze maisons unifamiliales de quatre chambres sur trois niveaux (rez-de-chaussée et deux étages). Une demande de permis d’urbanisme a été sollicitée par B&S Construct, société co-administrée par Stefaan Deback (gérant de la société de promotion immobilière Deback à Dottignies) et Bruno Petillion (société de travaux publics Hubaut à Havinnes).