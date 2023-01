Warneton: Didier Beghin préside l’amicale des paras

Après des années de présidence, Stéphane Pottel a souhaité passer le flambeau, qu’il a remis au vice-président, Didier Beghin.

L’échevine Marie-Eve Desbuquoit a pris la parole pour assurer du soutien de la Ville à l’association, y compris dans l’entretien de ses locaux. Jacky Vandeparre a été mis à l’honneur et récompensé pour ses activités de porte-drapeau.

Un président expérimenté

Didier Beghin n’est pas un novice dans le domaine des paras: "J’y ai fait mon service militaire, durant 15 mois, à Flawinne. Démobilisé, je suis devenu chauffeur de poids lourds durant 38 ans. Parallèlement, je me suis inscrit au paraclub de Moorsele où je suis devenu instructeur. J’y ai sauté durant 38 ans et j’y ai accompli 1 400 sauts ! En 1977, j’ai même participé aux premiers vols relatifs à quatre, qui sont les débuts des figures en chute libre. J’ai d’excellents souvenirs de cette période: j’ai sauté à Chypre, à Avignon, à Royan, etc. Et aussi sur la place de Mouscron et d’Ypres !"

Désormais à la tête du club, il entend agir dans la continuité: "Nos membres ne rajeunissent pas et il faut s’adapter à la situation. Nous préparons actuellement le barbecue du premier dimanche de juillet."