Elle décide de reprendre le "Dotto", café de la rue Alphonse Poullet, appartenant à la brasserie Bataille Dumortier de Mouscron.

Cinq ans plus tard, la dynamique jeune femme ne regrette pas sa décision. "Ça a été une belle aventure. Entre les repas des associations, les festivités locales, le contact avec une clientèle attachante, je me suis régalée."

Cependant, la tenancière a dû se résoudre à quitter ce bistrot de quartier bien renommé.

"En effet, contrairement à la partie café, la salle à l’arrière dans laquelle étaient organisés des repas pour des associations, des réunions de famille, diverses festivités, était en très mauvais état: fuites au plafond, les plombs qui sautent,… Ce ne sont pas des conditions correctes pour travailler. Puisque rien ne bougeait du côté des propriétaires du Dotto, j’ai décidé de chercher un autre lieu de travail. Et je l’ai trouvé, au cœur du village. Vide depuis des mois, l’établissement situé sur la place en face de l’emblématique Vieux Clocher possède un beau potentiel et c’est aussi cela qui m’a plu."

L’établissement, propriété de la Brasserie des Tilleuls à Warcoing, a connu des fortunes diverses sous les appellations suivantes: l’Ambassade, le Before, le Casting. Cependant, c’est encore sous le nom de "La Cloche" que les Dottigniens le connaissent.

Une salle d’une capacité de 30 à 40 personnes

"Pendant plusieurs semaines, avec mes proches, nous avons travaillé d’arrache-pied pour nettoyer, repeindre, décorer."

La partie café dispose de 35 places assises. La surface est identique à celle du Dotto mais elle est agencée différemment. Tout est neuf: comptoir, plan de travail, pompes, verrière. Le bistrot est lumineux et compte une pièce avec un billard, un bingo et un slot ainsi qu’une zone fumeurs.

De plus, une salle, pour environ 30 à 40 personnes, peut être privatisée. Elle est complètement indépendante, avec son bar et sa propre entrée, et pourra être louée pour d’éventuelles réunions d’associations ou tout autre événement.

"Comme de l’autre côté, je vais mettre toute mon énergie pour que les clients puissent continuer à fréquenter un lieu intergénérationnel, de rassemblement convivial et accueillant."

Lors de notre passage, Françoise, retraitée et ancienne collègue de Céline, passait la porte du café pour saluer son amie. Elle a évoqué des souvenirs: "Il y a de cela quelques décennies, alors âgée de 18 ans, je travaillais avec d’autres jeunes dans ce restaurant tenu par Nadine Brisson. Je n’étais jamais revenue. Je ne reconnais pas l’endroit, cela me paraît plus grand, c’est bien décoré, avec classe. Je suis contente pour Céline, elle est volontaire et courageuse. De plus elle a ouvert un vendredi 13, cela lui portera chance et je lui souhaite bien du succès !"

Le café est fermé le dimanche et le lundi soir, ainsi que le samedi de 14 à 17 h.