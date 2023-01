250 élèves mobilisés dans leur cour d’école pour Olivier Vandecasteele à Tournai (vidéo)

Le déploiement d’une bâche géante sur le beffroi de Tournai pour apporter du soutien à l’humanitaire Olivier Vandecasteele, en présence de la famille et de plusieurs centaines de personnes, la semaine passée, avait pour objectif de mobiliser les citoyens. Pour diffuser l’affiche, signer la pétition, etc. Louis Douliez, 12 ans, était présent lors de cette action avec son papa. Et ce moment de solidarité l’a beaucoup marqué. "Il n’a pas exprimé un mot dans la voiture sur la route du retour. Et à un certain moment il m’a dit: il faut faire quelque chose: demain, je distribuerai des affiches à l’école", nous raconte son papa.