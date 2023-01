Olivier a vécu son 42e anniversaire, seul, ce jeudi, dans une prison iranienne: des élèves cominois sensibilisés au sort de l’humanitaire

Ce jeudi après-midi, Joris Brabant, l’un de ses meilleurs amis devenu son beau-frère, est venu témoigner devant des classes du Collège de la Lys. Avec beaucoup de détermination et d’émotion, d’autant plus que c’était le jour anniversaire des 42 ans d’Olivier !

Joris Brabant a expliqué pourquoi l’Iran est un état totalitaire qui, chaque jour, sombre un peu plus dans la violence contre la rébellion. "On estime qu’environ 1 600 personnes ont été tuées depuis début octobre pour contenir la révolte contre l’exécution de Masha Amini, 22 ans, parce qu’elle ne portait pas le voile correctement."

Ces soulèvements populaires n’arrangent pas les affaires d’Olivier Vandecasteele: "Il a travaillé environ cinq ans comme humanitaire en Iran. Sa mission était terminée et il y est retourné pour un repas d’adieu. C’est lors de ce dernier qu’il a été arrêté par les agents des Gardiens de la révolution. Cagoulé, il a été jeté dans une prison près de Téhéran."

Il ne pèse plus que 46 kg

Jusque fin juin, la famille a fait confiance aux autorités, avec l’espoir que les négociations aboutissent. "Et puis il y a eu des fuites dans la presse. Il devait être échangé contre Assadollah Assadi, condamné en Belgique en 2021 à 20 ans de prison pour un projet d’attentat terroriste. Un échange qui a été stoppé par la cour constitutionnelle. La loi doit être changée ; ce qui ne se fera pas avant le 8 mars. "

En attendant, Olivier ne pèse plus que 46 kg et souffre de problèmes de santé, notamment à un pied: "Nous l’avons eu durant huit minutes en visio la nuit de Noël: il grelotte de froid, en t-shirt, dans une cave alors qu’il fait -15° C dehors. Il est complètement déboussolé avec des alternances de sept jours dans le noir complet et sept jours éclairés."

La semaine dernière, la famille a appris qu’il a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. "Les coups donnés s’assimilent à une lapidation, une peine de mort. Le motif invoqué: l’espionnage, un classique si on veut condamner quelqu’un !"

« Partout où nous le pouvons nous intervenons ! »

Il y a donc urgence ! "Nous utilisons tous les moyens: la diplomatie, la mobilisation citoyenne et essayons de porter son cas devant le Parlement européen puisque la diplomatie belge semble peu efficace. Concrètement, nous demandons urgemment deux choses: l’amélioration des conditions de vie et que la ministre des affaires étrangères, Hadja Lahbib, se rende en Iran et se mette autour de la table avec les autorités."

Amnesty International a mis en ligne une pétition qui a recueilli 190 000 signatures. "Partout où nous le pouvons nous intervenons ! Nous dormons deux heures par nuit, mais jamais on ne lâchera Olivier !"

À l’issue de la présentation, les questions ont fusé: Olivier était-il ciblé ? Quelles conditions géostratégiques se cachent derrière cette arrestation ?