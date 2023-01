Écrivain mais aussi musicien

Artiste pluridisciplinaire, le Roubaisien travaille actuellement à l’élaboration d’un roman graphique. Poète performer, il a également collaboré avec des artistes d’univers multiples, allant de la musique classique a l’électro, notamment avec la DJ Marseillaise Eve Dahan. De nombreux enregistrements existent, mais "La Beauté du Geste" sera le premier album enregistré produit et mixé professionnellement, grâce à sa rencontre avec Densha Otoko, pseudonyme dissimulant un compositeur ayant déjà collaboré avec nombre d’artistes reconnus.

L’album La Beauté du Geste compte, dans sa version standard, quinze titres d’inspiration rock electro électrique éclectique, se veut "u ne bifurcation, un champ des possibles, un éclair de conscience. Loin de la poésie inoffensive déconnectée du réel, le verbe ici est concret. Parce qu’un avenir joyeux et enthousiaste est possible en dehors du storytelling dystopique imposé et qu’il est plus que temps pour nous de l’incarner, ensemble, avec force."

Des illustrateurs renommés

Le disque sera agrémenté d’un recueil des textes des quinze poésies mises en musique, illustrées par quinze auteurs différents, issus de l’univers de la bande dessinée, de la peinture, ou de l’illustration, "amis, amies, intimes ou non, reliés entre eux par leur indomptable amour de la liberté et de l’authenticité" qui ont répondu présents sans hésitation, pour aider l’auteur à faire exister cet album: Alain Audry (illustrateur, coloriste) ; Marie-Laure Béraud (chanteuse, parolière, écrivaine, peintre) ; Jaap de Boer (dessinateur, auteur BD, écrivain) ; Francis Carin (dessinateur, auteur BD) ; CharlElie Couture (chanteur, peintre): Florian Draussin, Gabrielle Pluet et Dimitri Lechaftois (artistes multicartes) ; les peintres Fréderi Léotard, Éric Alcala, Gwenaëlle Thétio et NKI ; Jean-Marc Rochette (dessinateur, auteur BD, illustrateur) ; Serge Scotto (dessinateur, auteur BD, écrivain, scénariste); Damien Vé (écrivain, dessinateur, photographe).

Aux côtés de la mère des enfants d’Arno, du prolifique compositeur aux 24 albums (dont Poèmes rock) revenu de New-York, du fils de Philippe Léotard ou du dessinateur du Transperceneige, l’artiste tournaisien, qui a, à la fois, donné un de ses dessins et prêté sa voix (Damien figure sur le titre Une Reine et Un Capitaine) se retrouve vraiment dans "du beau monde".

Pour que le projet se concrétise, une somme de 5 000 euros doit être réunie. Les contributeurs (à partir de 10 euros) trouveront tous les renseignements sur

www.ulule.com/la-beaute-du-geste/