Le grand chambardement commence autour de la gare de Tournai

C’est dans ce contexte que le boulevard Eisenhower accueillera provisoirement une gare de bus transitoire. Celle-ci aura un impact important sur la circulation et le stationnement dans le quartier.

Concrètement, l’ensemble des places de parking (cent vingt à peu près) en bordure des quais de chemin de fer seront transformées en quais de bus. Les aménagements à réaliser ont commencé ce mardi. Ils consistent en la mise en place d’un nouveau revêtement à certains endroits, en l’ajout de marquage, au placement de plots pour ne pas entraver la circulation des bus, etc. Précisions importantes: les places de parking du côté des riverains seront maintenues, et la circulation continuera à se faire dans les deux sens.

Les travaux qui ont débuté cette semaine impacteront la mobilité lorsqu’ils nécessiteront l’aménagement d’une seule voie de circulation au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; auquel cas la circulation sera régulée par des feux tricolores. Ces travaux dureront jusqu’à la mi-février et leur coût est estimé à 160 000 € (pris en charge par le TEC).

Une gare de bus vieillissante et trop petite

Pourquoi réaménager la gare de bus actuelle ? Parce qu’elle est vieillissante et trop petite pour le nombre croissant de voyageurs. Les quais parallèles sont en outre trop petits pour les bus articulés. Quelque 630 mouvements de bus s’y font chaque jour, pour 23 000 déplacements de voyageurs par semaine.

Le parvis de la gare sera en chantier dès la fin février 2023.

La future gare des bus, pour laquelle un investissement total de onze millions d’euros est prévu, permettra d’accueillir les voyageurs de manière plus conviviale et sécurisante. La capacité d’accueil de bus sera élargie, et le cheminement piéton vers la gare des trains et au départ de celle-ci sera facilité. La gare des bus comptera 25 points d’embarquement/débarquement au lieu de 17 actuellement. Un auvent couvrira la gare pour protéger les voyageurs des intempéries. Le niveau d’accueil sera amélioré avec des écrans d’information en temps réel, la construction d’un espace TEC, l’aménagement d’un espace d’attente confortable, etc.

Et pourquoi pas sur le parking du Grand Garage du Nord ?

Il est érigé sur un terrain de 4350m², avec un grand parking clôturé de 2 100 m2, de grands entrepôts équipés de fosses techniques et des bureaux: le site créé par le Grand Garage du Nord (la voirie s’appelait boulevard du Nord lors de la création de l’entreprise) de la marque Volvo, occupé plus récemment par la société d’autocars Keolis, ne pouvait-il pas convenir pour accueillir les bus des TEC pendant deux ou trois ans ?

Sur le site internet de l’agence immobilière 069, sur lequel figure cette photo, les entrepôts et le parking sont en vente. Mais ça ne convient pas pour une gare de bus. ©Agence 069

C’est la question (légitime) que des riverains du boulevard Eisenhower se posent.

Le site est en vente depuis un an à peu près, au prix d’1,9 million d’euros. "Nous avons assez vite lancé des contacts avec le TEC qui aurait été prioritaire. Mais la société de bus n’a pas montré d’intérêt", nous dit-on à l’agence immobilière 069.

Au TEC, outre les difficultés d’occuper pendant une période de deux ou trois ans un terrain actuellement en vente, c’est l’espace disponible qui ne convient pas. Le parking n’est pas suffisamment grand pour accueillir une gare de bus qui doit répondre à d’autres critères. "L’espace disponible n’est pas suffisant pour y permettre la circulation du nombre important de bus qui passent par la gare. De plus, les passagers doivent pouvoir circuler en toute sécurité. Or, dans un parking de bus, il y a des marches arrière, des manœuvres…", nous explique Audrey Lepape, porte-parole du TEC.