En finir avec les numérotations incohérentes sur le territoire de Tournai

"Lors de la première semaine de novembre, les habitants de la rue du Haut-Rejet à Havinnes se sont inquiétés en constatant qu’une ambulance ne cessait d’effectuer des demi-tours pendant de nombreuses minutes. Les ambulanciers recherchaient le n° 291 de la rue du Haut-Rejet".

L’ambulance a fini par trouver la maison recherchée. Mais un temps précieux a été perdu dans l’aventure. M. Leconte estime qu’une attention particulière devrait être portée par rapport à cette situation. "Vu l’augmentation des habitations dans cette rue ces dernières années, une numérotation tous azimuts a fait son apparition. Comme dans de nombreux autres villages et zones rurales ces dernières années dans notre entité".

Selon le conseiller communal, l’autorité communale est compétente en la matière. "Les procédés de numérotation peuvent faire l’objet d’un règlement communal. C’est d’ailleurs une pratique recommandée par l’Union des Villes et des Communes de Wallonie. Plus récemment, la législation fédérale est venue préciser les obligations communales en matière de numérotation d’immeubles ".

Parmi une série de bonnes pratiques édictées par une circulaire, figure celle consistant à développer dans la mesure du possible une numérotation logique et croissante. "Or, force est de constater que la numération pose aujourd’hui, dans de trop nombreuses zones de la commune, de nombreux problèmes. L’exemple décrit ci-dessus n’a heureusement pas eu de conséquences dramatiques, mais une action proactive des autorités communales serait la bienvenue pour éviter à l’avenir des conséquences plus malheureuses".

« Un travail colossal » à l’échelle de toute l’entité

Le collège communal reconnaît qu’il existe des situations incohérentes. "Depuis 2018, l’administration communale, en collaboration avec bpost et les services de la police locale, s’attelle à remettre en ordre la numérotation présente dans les villages de l’entité conformément à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’un travail colossal car nous héritons d’une numérotation incohérente dans de nombreux villages, notamment à Béclers, Havinnes, Thimougies, etc.", indique le collège.

Une évaluation globale n’a pas encore été effectuée, par manque de moyens humains, tant au niveau de la police locale que de l’administration communale. "Nous travaillons sur base des constatations effectuées par bpost ou les agents de quartier. Il arrive également que le service population se rende compte de l’incohérence de la numérotation existante suite à une demande de nouveau numéro d’habitation".

Le service population a déjà procédé à de nombreuses numérotations, y compris au centre-ville. "Le travail est conséquent vu l’étendue de notre entité."

Mais la rue du Haut-Rejet constituera désormais une priorité. "Nous allons étudier la possibilité de renuméroter cette rue afin d’éviter tout nouveau problème lié, entre autres, à une intervention des services d’urgence".