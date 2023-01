Un tour du monde en… 25 desserts, dimanche à Fedasil Mouscron

La pâtisserie adoucit les mœurs

Dimanche, c’est le sucré qui sera mis à l’honneur. Et tout le monde aura la chance de goûter les desserts présentés ce jour-là. "L’idée était de profiter de ce moment de partage et d’échange, pas seulement entre les résidents, mais aussi avec les riverains les plus proches du centre et les personnes qui souhaitent découvrir les festivités proposées par Fedasil Mouscron", poursuit le porte-parole du centre.

Les 67 nationalités du Refuge se regroupent en 25 communautés, pour autant de spécialités à découvrir. Il faudra être gourmand pour tenter le grand chelem et boucler ce tour du monde (pas en 80 jours donc, mais en 25 desserts). "Surtout que nous avons aussi, parmi le personnel du Refuge, des pâtissiers amateurs qui préparent plusieurs spécialités, belges ou de leur pays d’origine. D’ailleurs, nous invitons les visiteurs à ramener l’un ou l’autre dessert, pour parachever ce chouette tour du monde culinaire. Les résidents ont hâte de faire découvrir les spécialités de leur pays. Pour nous, cet événement sert aussi à rappeler que le centre n’est pas que cette masse gigantesque de 900 personnes que l’on évoque régulièrement, mais aussi d’insister sur les individus qui composent cette grande communauté", estime Johan Messien.

Pour parvenir à mélanger les peuples, la recette reste encore la même: miser sur ce qui fonctionne le mieux. À savoir la nourriture et la musique. "Ce sont deux activités qui facilitent les interactions parce qu’elles ont en commun quelque chose d’important: elles n’ont pas besoin des mots ou du langage pour fonctionner. "

Environ 20 participants extérieurs ont déjà confirmé leur présence dimanche après-midi au tour du monde des desserts de Fedasil. "C’est un chiffre correct, mais nous pouvons faire bien mieux", estime le porte-parole. Pour obtenir son précieux billet et décoller vers de nouvelles saveurs, rendez-vous sur info.mouscron@fedasil.be ou sur le Messenger de Fedasil Mouscron (Facebook).