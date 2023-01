Un peu moins de magasins vides à Mouscron, Péruwelz, Ath et Enghien

Fin 2022, 11,3% des locaux commerciaux en Belgique étaient inoccupés. La Région wallonne présente un taux plus élevé (12,7%). Les communes de Wallonie picarde tournent autour de 11% (Ath) à 19% (Péruwelz).

Plus de locaux inoccupés à Lessines et Comines, situation stable à Tournai

Quand on n’analyse que les données relatives aux centre-villes, on s’aperçoit que le taux le plus élevé de Wallonie se trouve dans le centre de Verviers: 47%. Presque un magasin sur deux. Dans le centre de Charleroi, un magasin sur trois à peu près (32,6%) est vacant.

Et dans les centre-villes de notre région ? Le taux d’inoccupation le plus élevé en 2023 se trouve, selon Locatus, à Péruwelz: 25%, soit un magasin sur quatre. Mais la situation s’améliore : ce chiffre était de 27,1% en 2022.

Le taux d’inoccupation est hélas ! en hausse plus ou moins sensible dans deux communes entre 2022 et 2023: Comines-Warneton (de 12,8% à 13,5%) et Lessines (de 22,3% à 23%).

À Tournai, la situation est stable: 23,6% de locaux commerciaux vides en 2023, pour 23,5% en 2022.

Outre Péruwelz, la situation s’améliore aussi à Mouscron, Ath et Enghien: 18,4% des locaux commerciaux sont inoccupés dans la cité des Hurlus en 2023 (pour 20,9% en 2022), 13,8% dans la cité des Géants (15,9% l’année précédente), et 13,4% dans la cité d’Aremberg (14,9% en 2023).

Les premiers signes d’une stabilisation vers les services en ligne ?

Locatus voit plusieurs raisons dans ces quelques premiers signes de reprise qui concernent à peu près la moitié des communes de Wapi. " Le nombre de mètres commerciaux en Belgique n’augmente plus depuis 2020. C’est dès lors aussi une première explication à la baisse des taux d’inoccupation.

En outre, nous semblons voir les premiers signes d’une stabilisation des flux sortants vers les services en ligne dans un certain nombre de secteurs. C’est ainsi que dans les secteurs des jouets, de la bijouterie et des livres (des secteurs où une grande partie du chiffre d’affaires s’est déplacé vers le commerce en ligne), après des années de diminution du nombre de magasins, nous constatons pour la première fois cette année une stabilisation du nombre de magasins ".