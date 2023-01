Découvrir les monts des Flandres en buggy depuis Warneton

Tous les jours, sauf le dimanche, Kevin propose une randonnée guidée de deux heures, soit environ 55 km, à travers les monts de Flandres: "En semaine, comme je travaille de 5 à 14 h, les balades se font après 16 h, et le samedi, toute la journée. J’ai élaboré un circuit qui n’emprunte que des petites routes et lézarde entre le mont Kemmel, le mont Rouge et le mont Noir. Voilà une façon plutôt fun de découvrir la région ! Les paysages sont superbes ! Et, en cette période, les amateurs de boue et de dérapages s’en donnent à cœur joie ! J’ai commencé mon activité le 12 décembre et donc je n’ai pas assez de recul, mais je pense que l’évolution des saisons offrira des plaisirs variés."

Des avis très positifs !

Les buggys sont bridés à 65 km/h: "La sécurité est primordiale ! D’un point de vue légal, le port du casque n’est pas obligatoire, mais il est à disposition, de même que la combinaison. Le chauffeur doit être en possession du permis B, mais pas nécessairement le passager."

Malgré une météo hivernale, ce diplômé du collège technique Saint-Joseph ne chôme pas dans sa nouvelle activité ! "Les bons cadeaux ont bien fonctionné et les demandes sont nombreuses. Le prix est de 150 € pour le circuit accompagné de deux heures avec le buggy deux places. Je suis très content de l’affluence et, logiquement, quand viendra la bonne saison, il y aura davantage d’amateurs ! Ce qui me fait plaisir, c’est que les clients sont ravis. Au retour, on discute autour d’une boisson !"

buggydesflandres.com