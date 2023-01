Tournai xpo sera inauguré en septembre, en principe

Philippe Robert, échevin des fonds européens, et Marc Michel, ingénieur de projets chez Ipalle et délégué à la maîtrise d’ouvrage, nous ont servi de guides sur le site de ces travaux qui visent bien plus qu’une simple rénovation, mais bien une transformation en profondeur (ou plutôt en hauteur) du site.

Un atrium central haut de 16,5 m.

Le "nouveau" hall tournaisien disposera de deux entrées distinctes ; l’une qui jouxtera un vaste bar et débouchera sur un nouvel espace de 1800 m2, côté parking, et l’autre que l’on connaissait déjà, via la pyramide. Cette dernière devrait être préservée et restaurées dans le cadre de financements complémentaires qui sont en cours de négociations (le budget actuel restant fixé à 7 millions d’€ subsidiés à 90% par le FEDER). La nouvelle entrée, protégée par un vaste promontoire métallique, débouche sur un atrium central qui culmine à 16,5 m de hauteur.

La réalisation de cet espace central (d’environ 1000 m2) a nécessité la réalisation d’une toute nouvelle charpente (métallique). Un escalier conduit à une salle polyvalente avec vue sur le bar.

L’entrée "pyramide" débouche quant à elle sur l’une des deux parties latérales, lesquelles ont toutes deux conservé leur hauteur d’origine beaucoup plus modeste.

Elles occupent respectivement 2300 m2 côté pyramide et 5000 m2 vers l’ancienne société Yves Rocher.

Seules les toitures ont ici été refaites au moyen de tôles métalliques (de type Bacacier pour les connaisseurs) recouvertes d’un pare-vapeur, d’une couche d’isolant et d’une protection pour l’étanchéité de la toiture.

Le fait de conserver deux entrées distinctes permettra d’envisager dans le futur la tenue de deux manifestations en même temps, par exemple, voire, au besoin, d’en limiter certaines à un espace plus restreint.

Des "rideaux" rigides et acoustiques permettront de cloisonner ces différents espaces. À noter que le bar disposera, lui aussi, de deux entrées, une vers le hall et une autre vers le parking, ce qui permettra d’en faire également un espace pouvant être utilisé de manière autonome par le futur gérant.

La partie centrale sera quant à elle susceptible d’accueillir des nouvelles structures assez hautes ou des engins de chantier (lors de Batirama, par exemple) qu’il était jusqu’à présent impossible de faire entrer dans cet espace.