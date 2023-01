Le groupe cominois X-Side en concert au Wap Doo Wap de Mouscron

Pour son quatrième concert, le groupe X-Side initié par le ploegsteertois Xavier Woestyn a pris le chemin de Mouscron. Direction le Wap Doo Wap: un lieu mythique évoquant les années 60 – 70 par sa décoration vintage, ses photos d’artistes de l’époque et surtout ses concerts. Comme chaque mois, plus de deux cents passionnés rendent la salle comble. Guy, de Frasnes, suit le groupe B-Side depuis plus de vingt ans: " Celui-ci est devenu depuis peu X-Side, suite à quelques modifications dans sa constitution. Son répertoire reste dans les racines du blues et du blues rock avec des reprises et des compositions personnelles. Ses membres sont géniaux ! " C’est en effet le changement dans la continuité. Carine Vandaele de Warneton a rejoint le groupe comme chanteuse: c’était un souhait de Xavier Woestyn d’avoir une voix féminine. Cela passe très bien, tout comme la présence de Géry Dequeker, claviériste et saxophoniste et d’Étienne Hardy, nouvel harmoniciste. De quoi faire un concert génial !