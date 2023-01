Trente-neuf places de stationnement « Shop & Go » dans la rue Royale à Tournai

Il reste encore quelques travaux de finition à réaliser sur les deux avenues (Leray et Henri Paris) qui donnent sur la place. Après la période de séchage nécessaire, les raccords avec la place devraient être rouverts vers la fin du mois de février.

Les horodateurs remis en service dans une semaine

De nouveaux horodateurs ont été placés dans la rue Royale. Ils seront remis en service le lundi 23 janvier. Jusque-là, les disques bleus prévalent.

La règle de la demi-heure gratuite sera bien sûr d’application comme dans les autres quartiers de la ville.

"L’horodateur permet une rotation des véhicules, et cette demi-heure gratuite laisse la possibilité d’effectuer un achat rapide. Les commerçants ont vécu une longue période sans rotation obligatoire et souhaitent le retour du stationnement payant en raison des nombreuses voitures ventouses", explique Caroline Mitri, échevine du commerce.

Des places « Shop and go » vont arriver

Ce lundi soir a lieu une réunion avec les commerçants de la rue Royale au sujet de l’aménagement futur de places "achat rapide" (Shop and go dans le jargon anglo-saxon) qui permettront de se garer une demi-heure exclusivement, pour réaliser des achats idéalement. "La discussion avec les commerçants porte sur le nombre de ces emplacements, et leur localisation", explique Philippe Robert, échevin en charge du chantier de la rue Royale. On ne connaît pas encore ce système à Tournai, déjà bien pratiqué dans d’autres villes, en France notamment. "Ce sont des places gratuites qu’il faut obligatoirement quitter après une demi-heure pour laisser la place à une autre voiture. Après les travaux, il y a moins de places de stationnement dans le quartier mais avec ce système qui représenterait 39 places de parking sur les 160 existantes (25% de l’ensemble), on garde une bonne capacité de stationnement grâce à une amélioration sensible de la rotation des véhicules: sur une seule place réservée aux achats rapides, six voitures de clients potentiels peuvent en principe s’y garer pendant trois heures quand une seule voiture peut en théorie occuper une place payante classique pendant tout ce temps". À signaler que quand elle sera terminée, la place Crombez sera totalement payante.

Les commerçants sont assez positifs par rapport à cette proposition, relève Caroline Mitri. "Des commerçants d’autres rues de la ville sont demandeurs pour ce procédé de stationnement. Ce qui se discute actuellement, et qui n’a pas encore été décidé par le collège communal, ce sont les emplacements: une pharmacie ou une boulangerie ne nécessitent pas forcément de rester plus d’une demi-heure. Pour commander un faire-part de mariage ou se rendre dans un commerce spécialisé dans le textile, ou l’horeca, on a besoin de rester plus longtemps."

Des panneaux annonçant les zones d’aires de livraison ont déjà été installés dans la rue Royale. Il y en a un peu plus qu’avant les travaux, pour répondre à une demande locale. Au-delà de 10h du matin, ces emplacements deviennent classiquement payants.

Place Crombez, les travaux commencent

L’entreprise Eurovia va débuter les travaux de la place Crombez ce mardi. Le stationnement n’y sera donc plus permis. Une première phase de travaux concerne la partie de la place comprise jusqu’à la rue de l’Athénée qui restera dans un premier temps accessible à la circulation. "Il n’y a pas d’égouttage à ciel ouvert dans cette zone, on procédera par chemisage (un revêtement intérieur colmate les éventuelles brèches) de l’égouttage existant au cours du printemps. Il s’agit donc d’un chantier traditionnel de voirie", indique Philippe Lerick (Eurovia).

Ce tronçon est à sens unique, jusqu’à la place Crombez où les travaux commencent cette semaine.

Du côté de la voirie située à l’est de la place, malgré des perturbations liées aux conditions climatiques difficiles de ces dernières années, le pavage va bientôt débuter.