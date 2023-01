Quelques jours après la sortie de son single « CRIMINAL », Elia Rose chantera à Bruxelles pour soutenir Olivier Vandecasteele (vidéos)

Si Elia ne s’est pas encore rendue au Japon, depuis la sortie en mars dernier de ce titre qui a fait un véritable tabac, c’est aussi parce qu’elle préparait déjà en coulisse le petit dernier, disponible depuis quelques jours sur la plupart des plateformes: "CRIMINAL".

Un titre fidèle à son univers "popétique", soit un style à la fois pop/rock et poétique s’inspirant du côté un peu kitsch des années 80 qui forge également le charme de la jeune Tournaisienne.

Un clip un peu déjanté dans lequel apparaît son papa

Cette ambiance, on la retrouve également dans le surprenant clip réalisé par Mendori production et tourné dans le logement que la jeune chanteuse et son compagnon occupent à Waterloo.

Elia Rose ©@Pierre Tombal

" Concernant ce nouveau single, CRIMINAL, c’était une manière de rendre hommage à mes origines, en parlant des crimes commis envers la gastronomie italienne, nous explique Elia. Mon papa étant italien et ma maman anglaise, j’ai vécu ce genre de clash culinaire plus d’une fois !

C’est une chanson et un clip qui parleront certainement à toute une communauté…"

Quant au style musical, il s’agit ici d’un "doux mélange entre Britney Spears, Billie Eilish et une touche techno italienne. Une chanson addictive qui s’écoute sans fin", précise avec enthousiasme son attaché de presse, Laurent Walschot.

Le tout soutenu par le clip fidèle à cet univers délicieusement et volontairement désuet.

Si fidèle même qu’Elia n’hésite pas à y mettre en scène sa belle-famille - dont sa belle-mère et une brochette de cousins - mais aussi, son papa que les Tournaisiens reconnaîtront d’emblée, malgré ses lunettes noires.

C’est qu’après avoir fait danser les clients du British, Léone (qui, à l’époque, accompagnait au piano, Mandy Binns) a animé durant de très nombreuses années le célèbre piano-bar des Trois pommes d’orange jusqu’à la fermeture en avril 2018.

Revoir la vidéo tournée peu avant la fermeture des Trois pommes d’orange en cliquant ici.

En tournée, mais le Botanique affiche déjà complet...

Très active sur les réseaux, Elia y annonce les dates de ses prochains concerts ; la tournée débute le 27 janvier à l’Ancienne Belgique, à Bruxelles, et se poursuit le 2 février à Den atelier, au Luxembourg, le 4 mars au Botanique, à Bruxelles, le 11 mars au théâtre du Peigné, à Verviers, le 18 mars à l’atelier Rock, à Huy, le 1er avril à l’Entrepôt, à Arlon et le 8 juin au Rideau rouge, à Lasne.

À noter que le Botanique affiche déjà complet, ce qui s’explique aussi par le fait qu’Elia devait s’y produire précédemment mais que les concerts furent annulés également pour des raisons sanitaires.

Un album en gestation sortir en mars prochain

Les deux titres évoqués dans cet article - Tokyo et CRIMINAL - figureront bien évidemment en bonne place sur le nouvel album d’Elia qui comprendra 11 plages.

" Celui-ci sera surprenant, j’aime bien aller là où on ne m’attend pas. Cet album s’avère plus frontal, plus percutant, avec un son plus épuré, nous précise-t-elle.

C’est un album qui parle beaucoup de mes émotions et de comment je perçois la vie, nul doute que l’autodérision et le second degré sont au centre de mes textes.

Il sortira début mars 2023. "

On retrouvera notamment sur l’album, l’avant-dernier single d’Elia, Tokyo :