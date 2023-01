Pecq : Aurélien Brabant souhaite ses meilleurs vœux pour 2023 et surtout une crèche communale

La commune se battra pour obtenir sa crèche

Après avoir salué l’effort et la qualité du travail du personnel de ces dernières années et leur avoir souhaité le meilleur pour 2023, le bourgmestre a tenu à rappeler les projets sur lesquels la commune allait continuer de se pencher pendant l’année à venir et jusque-là fin de la mandature: les investissements essentiels, l’amélioration des performances énergétiques, la mise en conformité de bâtiments, la réfection des sanitaires et de la cuisine de la salle Roger Lefebvre, mais aussi de la coque du Musée Jules Jooris, le chantier de la N50, l’aménagement du centre hérinnois, le développement de l’attractivité des coupures, la création d’un site web et d’une application destinés à renforcer la communication et les services offerts aux citoyens… "Nous nous battrons également pour que naissent les projets auxquels notre commune est en droit d’espérer. En 2022, ce sont 72 petits pecquois qui ont pointé le bout de leur nez. Plus que jamais, une crèche est une priorité, une nécessité. Nous ne baisserons pas les bras et ferons en sorte que l’aide qui doit nous être apportée le soit. Nous introduirons un recours prochainement auprès du gouvernement", a indiqué Aurélien Brabant qui a conclu en citant Albert Camus: "en vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout."