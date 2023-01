Le Cadec s’oppose fermement à la décharge sur le site du Speedway, à Warneton

L’entreprise vient de déposer une demande de permis d’environnement dans une enquête publique qui court jusqu’au 31 janvier.

L’annonce suscite l’émoi ! D’abord chez les défenseurs du circuit, qui espèrent encore utiliser ! Une pétition intitulée "Non à une décharge mais retour du circuit", sur Les lignes bougent.org a déjà rassemblé 2650 signatures.

Une deuxième pétition, tant papier que sur le net, s’oppose à l’installation de la décharge. Sur Mesopinions.com, la pétition "Non au centre de stockage et de concasseur de déchets à Warneton !" a recueilli 571 signatures et pas moins de 77 commentaires. "La Wallonie ne doit pas devenir la déchetterie de la Flandre. Aux élus cominois, l’arrivée de Clarebout à Warneton a détruit ce village. Ne commettez pas les mêmes erreurs que la majorité précédente ! Préservons cette zone de réserve naturelle. Suggestion: pourquoi ne pas affecter ce terrain pour le nouveau dépôt communal au lieu de sacrifier de bonnes terres agricoles ?", écrit Pascal. "Warneton devient une véritable poubelle. Il y a déjà l’usine de concassage au Pont-rouge, l’usine Clarebout et bientôt trois éoliennes géantes et maintenant un centre de stockage et de concasseur de déchets. Il faut absolument réagir ! Le Speedway provoquait également des nuisances mais elles n’étaient qu’occasionnelles", réagit Jean-Marie.

Des déchets venus de Flandre

Le Cadec se demande pourquoi stocker des déchets si loin: "A Moorslede, l’entreprise demanderesse a introduit une demande d’extension de ses installations. Mais celle-ci a été refusée à deux reprises par la Région flamande. Dès lors, l’entreprise Deryckere-D’Hondt a jeté son dévolu sur le site du Speedway, qui était à vendre, commente le Cadec. Mais le faire à plus de 30 km de son exploitation est une aberration ! En effet, rien que le transport va créer des tonnes de CO2 et de poussières, sans compter les dégradations au niveau des voiries, qui ne sont pas conçues pour cela. Le site fait partie d’une ancienne zone de briqueteries. Il a aussi été une décharge de déchets ménagers et un circuit de rodéo automobile. Il s’agit donc d’un site sensible au niveau des pollutions éventuelles. Malgré cela, le dossier ne comporte pas d’étude sérieuse des caractéristiques du sol et du sous-sol. Enfin, le site se trouve au milieu de réserves naturelles, issues de l’évolution d’anciennes carrières d’extraction d’argile, qui abrite une avifaune et une biodiversité exceptionnelles. Cet environnement est incompatible avec le projet !"