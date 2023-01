Tournai : Notre-Dame des Malades confirme son prix du public et remporte le 2e Challenge Patrimoine IRPA

En novembre dernier, cette statue avait enlevé, avec 4 633 voix (sur 14 980 exprimées), le prix du public doté d’un soutien financier de 5 000 € pour sa conservation-restauration. Ce choix a été validé par la commission d’experts et Notre-Dame des Malades a ainsi été désignée "grande gagnante" du Challenge Patrimoine 2022.

Tout comme pour la Chapelle funéraire de Rubens l’an dernier, les Amis de la Cathédrale de Tournai, la Province de Hainaut et la Ville de Tournai bénéficieront en 2023 d’un encadrement de l’IRPA en matière de communication et de collecte de fonds.

" De ce concours, nous retenons la fierté et l’attachement des Tournaisiens pour leur cathédrale iconique et la brillante histoire à laquelle ce bâtiment, classé à l’Unesco, participe ainsi que la forte mobilisation et l’élan fédérateur tant du public que des différentes associations et des institutions locales qui ont permis à la statue de la Vierge de la cathédrale de Tournai de remporter le Challenge Patrimoine 2022. Au-delà de l’aspect purement compétitif, c’est l’ensemble du patrimoine qui sort gagnant de cette mise en lumière via le Challenge Patrimoine, confie Christel Henry, présidente des Amis de la Cathédrale de Tournai ASBL.

Les expert.e.s de l’atelier des sculptures en pierre de l’IRPA seront chargé.e.s de déterminer précisément les besoins, les techniques et les méthodes de restauration de la statue à appliquer mais aussi un plan d’intervention concret compte tenu de la poursuite des travaux dans l’édifice.

Une œuvre remarquable qui a besoin d’une cure de jouvence

Cette remarquable statue de la Vierge à l’Enfant, dite Notre-Dame des Malades se dresse entre le double portail roman donnant accès à la nef centrale de la cathédrale Notre-Dame de Tournai. Depuis le XIVe siècle, elle attire de nombreux visiteurs, pèlerins et rois. Mais elle a grand besoin d’une cure de jouvence.

Hilde De Clercq, directeur général a.i. de l’IRPA, et président de la commission qui encadrait le Challenge note: "Aujourd’hui, la statue Notre-Dame des malades de Tournai semble n’être plus que l’ombre de son passé glorieux de sainte patronne de la cathédrale. Son visage, autrefois si radieux, est aujourd’hui terni par d’épaisses croûtes de plâtre. Il nous faut rendre à ce joyau du patrimoine belge tout son éclat d’origine afin qu’elle puisse à nouveau émouvoir tous ceux qui croisent son regard."

Un appel à projets pour le Challenge Patrimoine 2023 est d’ores et déjà lancé. D’ici 2030, pour le bicentenaire de la Belgique, l’IRPA s’engage à faire resplendir à nouveau au moins dix trésors du patrimoine. Parmi les mécènes de cette opération, la Loterie Nationale est le premier partenaire fondateur du Chalenge Patrimoine.