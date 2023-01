Les faits se sont produits le 22 avril dernier, devant un night shop. L’homme aurait demandé aux adolescents une cigarette et les aurait ensuite menacés : "vous voulez que je vous plante ?" Les jeunes ont immédiatement pris la fuite en vélo.

Le prévenu ne conteste pas les faits, mais ne s’en souvient plus. "Je ne me vois pas faire du mal à des enfants de cette manière, a-t-il confié devant la présidente du tribunal. Je suis fatigué moralement et physiquement, je souffre d’alcoolisme." Lorsqu’ils s’est retrouvé face à ces jeunes, l’homme, ivre, tenait même son couteau, un Opinel, par la lame.

L’avocat a expliqué que son client vivait des moments particulièrement difficiles pendant cette période.

La procureur du roi requiert un an de prison pour l’individu. Elle et l’avocat s’accordent à dire qu’il faut pour Monsieur des conditions probatoires afin qu’il vienne à bout de ses assuétudes.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 7 février.