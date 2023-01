Première réunion de l’an des philatélistes, à Dottignies

"La discipline n’est pas facile pour les débutants, de plus, il y a de moins en moins de jeunes intéressés par ce loisir éducatif qui demande patience, ordre, soin, etc. Avec cela, il y a de moins en moins de" beaux timbres "sur les courriers de nos boîtes aux lettres et, petit à petit moins d’adhérents dans les clubs. Toutefois, des membres sont toujours présents. Nous sommes le dernier carré de résistants de l’association", plaisante le comité d’animation composé de Pierre Verriest, Philippe Mazure, Jacques Breyne, Lucien Alleman et Ingrid Glorieux.