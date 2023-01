Passerelle de l’Arche à reconstruire: l’auteur de projet bientôt désigné

La Ville de Tournai a inscrit à son budget communal 2023 la somme de 420 000€ nécessaire à différentes études techniques. Mais qu’est-ce qui coince dans la désignation de l’auteur de projet ? On estimait en effet en 2021 qu’au terme du concours d’architecture, un jury pourrait désigner le lauréat qui se verrait attribuer le marché en 2022. Et que la procédure d’obtention du permis d’urbanisme et la désignation de l’entreprise se dérouleraient en 2023, avec des travaux qui auraient lieu dans la foulée.

Philippe Robert, Premier échevin, reconnaît que ce dossier de construction qui se montait (il y a quelques années) à quelque 3,5 millions d’euros a connu quelques contretemps. "Il y a eu un premier problème dans la désignation des auteurs de projets candidats. C’est à présent réglé: cinq candidats sont encore en lice après un premier jury, et un deuxième jury devrait intervenir en février ou mars de l’année 2023".

Il n’a pas été évident non plus de trouver une société qui accepte de remettre prix pour la réalisation d’une maquette destinée à faciliter le travail des auteurs de projet. "On a finalement reçu prix de deux sociétés susceptibles de réaliser ces maquettes."