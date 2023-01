Ligne 150 kV enterrée Ruien-Chièvres : un contretemps pour Élia

Une demande de permis d’urbanisme a été déposée et une enquête publique a été organisée à l’automne dernier. "La liaison électrique sera implantée dans le domaine public et sur des parcelles privées, essentiellement en zone agricole" lisait-on dans le dossier. "ElIe sera constituée de seize tronçons de 750 m à 1 030 m (Ruien-Thieulain) et de 800 m à 1 100 m (Thieulain-Ligne-Chièvres), avec des jonctions entre chaque tronçon (15). […] La liaison sera composée de deux circuits électriques (2 x 3 câbles monopolaires) et de deux câbles à fibres optiques, entre Ruien et Thieulain et entre Ligne et Chièvres. Entre Thieulain et Ligne, elle ne sera constituée que d’un seul circuit (1 x 3 câbles monopolaires) et d’un câble à fibres optiques."

Demande d’utilité publique

Mais tout ne se passe pas comme prévu par Élia (qui envisageait le début des travaux cette année).

"Dans le cadre de ce projet, Élia a contacté les différents propriétaires privés" explique la Ville d’Ath. "L’objectif était de conclure des options de servitudes sur les parcelles des différents propriétaires pour permettre le passage de la liaison souterraine sur certaines de ces parcelles."

"Vu le refus des différents propriétaires de conclure un tel accord, Élia a introduit cette Demande d’Utilité Publique."

Cette demande fait donc maintenant l’objet d’une nouvelle enquête publique qui sera ouverte prochainement dans les communes concernées.