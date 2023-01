Cette année, en plus de la traditionnelle eau de Cologne et des chocolats, les résidents ont reçu un petit animal en peluche. "Nous avons reçu une cargaison de peluches venant de Pairi Daiza. Nous trouvions que c’était un chouette présent car les aînés peuvent le donner à leurs petits-enfants et ainsi reconstruire du lien. Autrement, beaucoup de personnes âgées aiment bien les peluches. Une résidente du home d’Hérinnes a pleuré de joie en découvrant son petit zèbre", raconte Oliver Ringoet, membre des Lions.

Grâce au succès de la vente de foie gras

Afin de constituer ces cadeaux de Noël, le Lions de Pecq a réalisé un souper fromage au bowling, mais aussi une vente de vin et de foie gras. "Nous avons commencé cette seconde activité l’an passé et elle fonctionne très bien. Nous avons pu ventre une soixantaine de kilos de foie gras. Pour 2023, nous essayons de relancer l’activité spectacle. Il y a de fortes chances que l’on propose de venir voir Fabian Le Castel sur scène", annonce Olivier Ringoet.