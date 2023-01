Les Bommels ouvrent le temps des carnavals

En un peu plus de 70 ans, le folklore a évolué. Ainsi la date a glissé du lundi au samedi qui suit l’Epiphanie. Des groupements carnavalesques ont vu le jour. Les candidats roi et reine sont soumis à diverses épreuves publiques sous l’œil d’un jury et même d’un huissier de justice.

En cette année 2023, le roi Mathieu et la reine Daphné régneront sur la ville au cours de ce week-end entouré du couple d’honneur Pénélope et Jérémy. Ces derniers ont obtenu le meilleur score au cours des dernières épreuves et en 2024, ils porteront la couronne pour la troisième fois.

Samedi 7 janvier

Le cortège du matin se formera à 10h au mur des Fous (Vieux Remparts) et se dirigera vers la Place Churchil pour un hommage à la statue du Bonmo (Florent Devos, 1959). Le cortège se rendra à la Grand-Place où le bourgmestre Ignace Michaux remettra les clés de la ville au couple royal.

Le cortège du soir (groupes, géants, trompettes thébaines…) est fixé à 18h au départ de la rue Haute. À l’arrivée vers 20 h 30 à la Grand-Place, Yves Seghers montera sur le podium pour un show musical. À 21 h 25, le feu d’artifice. Ensuite, les Bommels s’empareront de la ville.

Dimanche 8 janvier

Dès 14 h 30, les portes du COC, rue du Pont Neuf s’ouvriront pour accueillir les enfants avec le clown Rocky.

Lundi 9 janvier

Les aînés occuperont la salle du COC pour une matinée animée par Dimi qui chante Hazès, Johan Veugelers et Jettie Palletie. D’autre part, ils éliront le plus beau Bonmo.

Ce long week-end carnavalesque se clôturera à 23 h à la Grand-Place par la mise à feu d’une poupée. Certains Bonmos ne manqueront de poursuivre la fête jusqu’à l’aube.

Samedi la circulation sera perturbée. Dès 16 h le stationnement sera interdit au centre-ville.