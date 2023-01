La demande concerne la construction de trois immeubles à appartements avec cinquante-quatre emplacements de parkings en sous-sol. Le dossier comporte également le rabattement temporaire, pendant environ six mois, de la nappe phréatique pour les travaux de fondation et des sous-sols des bâtiments ainsi que la modification de la voirie à la rue de la Coopérative.

Ce projet est repris en aire d’habitat groupé ou continu au guide communal d’urbanisme, mais il s’éloigne des directives de celui-ci pour cinq points.

Tout d’abord, les toitures- terrasses ne sont autorisées que pour des volumes secondaires et des annexes non visibles de la voie publique. Ensuite, les prescriptions en matière d’évacuation et de traitement des eaux usées ne sont pas respectées. La limite arrière de bâti est fixée à treize mètres maximum du front de bâtisse avant, alors que dans ce projet elle est d’un peu plus de 15 mètres. Les ouvertures dans les toitures occupent une largeur supérieure à deux cinquièmes de celles-ci. Enfin, les toitures sont de type tronqué au lieu de type à faîtage central. Dès lors, le demandeur sollicite les écarts au guide communal d’urbanisme concernant ces cinq points. Il est à noter que le projet implique également la modification d’une voirie communale.

Les documents relatifs à cette enquête publique peuvent être consultés, sur rendez-vous, à l’administration communale. Des explications techniques peuvent être demandées auprès du demandeur ( info@eca-immobilier.be), du Fonctionnaire technique et du Fonctionnaire délégué de la Région wallonne (065 32 82 11), du conseiller en environnement (02 397 14 40 – environnement@enghien-edingen.be), du conseiller en aménagement du territoire, ou à défaut, du collège communal ou de l’agent communal délégué à cet effet.