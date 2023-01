L’importante colonne de fumée qui s’échappait du zoning de Ghislenghien, jeudi un peu avant 23 h, laissait présager le pire. Les pompiers de la zone de Wallonie picarde ont en effet dû intervenir dans le zoning de Ghislenghien à la rue du Parc Industriel où plusieurs véhicules s’étaient embrasés sur le site de la société Gefco, spécialisée dans la logistique automobile.

Venant de l’arsenal de Rebaix (Ath), deux autopompes, deux camions-citernes, un véhicule de commandement et une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur place.

"Au départ, on nous avait signalé une voiture en feu. On n’a pas de suite trouvé où se situait cet incendie dans ce vaste parking de 45 hectares. Il n’y avait aucun membre du personnel à l’entrée et nous avons dû forcer la grille afin d’accéder au site. Il a ensuite fallu chercher où se situait l’incendie ! On a finalement trouvé le feu au fond du parking", a déclaré à l’agence Belga le lieutenant Éric André qui a dirigé l’intervention.

Les pompiers sont intervenus sur le site jusqu’aux environs de 2 h 20. ©EdA

Dans un premier temps, les pompiers se sont attachés à concentrer la zone d’intervention afin d’empêcher que le feu se propage.

"Avec difficulté, vu la présence de nos camions d’intervention, on a réussi à déplacer plusieurs voitures et à les mettre en sécurité. On a utilisé de la mousse et de l’eau afin d’éteindre les flammes", explique encore l’officier.

Les pompiers sont restés sur place jusqu’à 2 h 20 du matin.

Quand on sait que ce site accueille jusqu’à plus de 10000 véhicules en même temps, on imagine l’ampleur de la catastrophe qui a pu être évitée.

Pas d’indices criminels, selon le parquet de Tournai.

Du côté du parquet de Tournai, on estime que rien, dans l’état actuel de l’enquête, ne permet d’appuyer la thèse d’un incendie criminel.

"Concernant l’incendie sur le site GEFCO, à Ghislenghien, nous précisait vendredi après-midi, le substitut Éric Joly, le nombre de véhicules impactés s’élève actuellement à 42. Il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’éléments qui permettent de considérer qu’il y a eu intervention d’une personne dans la mise à feu. Les images de vidéosurveillance qui ont déjà pu être examinées montrent par ailleurs que le feu a démarré lentement (pas d’explosion) et de façon limitée avant de s’étendre aux autres véhicules. L’expert désigné est chargé de la mission de préciser ce qui a pu causer ce sinistre."