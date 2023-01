Les platanes de l’avenue de Maire à Tournai gravement menacés par les incivilités

Si les platanes se fragilisent de plus en plus, ce n’est pas (uniquement) en raison de leur grand âge mais aussi, et surtout, parce que ceux-ci sont particulièrement malmenés par des automobilistes qui n’hésitent pas à stationner leurs véhicules au pied de ces derniers.

Outre le fait qu’il est interdit de se garer sur ce terre-plein délimité par une bordure et situé sur un site classé, cette pratique met gravement en péril la santé des arbres eux-mêmes. "Cela provoque un phénomène de compaction (N.D.L.R.: tassement) du sol et par conséquent une asphyxie racinaire, nous explique Gauthier Fontaine, responsable du service des Espaces verts de Tournai. Dès lors les racines meurent et ne nourrissent plus correctement les arbres. Ces derniers finissent par s’affaiblir. Un problème renforcé par le fait que la compaction empêche également une bonne hydratation des racines. Avec, pour conséquence, le fait que des arbres se délestent de temps en temps de l’une ou l’autre branche…"

C’est le seul moyen dont ces arbres - qui sont des êtres vivants faut-il le rappeler - disposent comme moyen de défense.

Dans le cas d’espèce, quand on voit les cratères laissés après le passage de certains véhicules, on pourrait presque évoquer un phénomène de légitime défense dans le chef des végétaux ainsi malmenés. Les automobilistes concernés vous diront qu’il devient de plus en plus difficile de se garer sur certaines portions de cette avenue au bord de laquelle de nombreux établissements et commerces - dont une plaine de jeux couverte qui attire énormément de monde à certaines périodes - sont venus s’installer depuis quelques années.

Certes, mais ceci justifie-t-il vraiment cela ?