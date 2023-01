Le Tournaisien Olivier Vandecasteele est bien accusé d'espionnage par l'Iran: "Pour la Belgique, il est innocent et doit être libéré"

Mercredi, la ministre Lahbib a reçu confirmation de son homologue iranien qu'Olivier Vandecasteele était effectivement accusé de faits d'espionnage.

"Pour la Belgique, M. Vandecasteele est innocent et doit être libéré. D'ici là, nous demandons une amélioration de ses conditions de détention", insiste le cabinet de Mme Lahbib.

A l'occasion de la Noël, le Belge avait été autorisé par le régime à donner un coup de fil à sa famille. Lors de cet entretien, Olivier Vandecasteele a répété combien ses conditions de détention étaient difficiles.

Le mois dernier, le Belge avait été condamné à une peine de 28 ans de prison. Cependant, cette condamnation n'a jamais été officiellement rendue publique, selon les Affaires étrangères.

Le gouvernement belge fait tout pour obtenir sa libération

"Au cours de nombreux contacts diplomatiques et politiques, et ce jusqu'au plus haut niveau ces derniers mois, nous avons exigé sa libération et une amélioration immédiate de ses conditions de détention", affirment les Affaires étrangères. "La situation d'Olivier Vandecasteele est et reste une priorité pour la ministre, son département et le gouvernement belge qui fait tout pour obtenir sa libération".

Le sort du Belge semble toutefois lié à celui d'Assadollah Assadi, un agent iranien condamné en Belgique pour un projet d'attentat contre l'opposition iranienne planifié en France.

La Belgique avait négocié avec l'Iran un traité pour permettre l'échange de prisonniers entre les deux pays, mais la Cour constitutionnelle a suspendu ce traité le mois dernier.